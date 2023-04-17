Оформить документы получится быстрее

В республику доставили четыре мобильных многофункциональных центра из Подмосковья, которые оснащены всем необходимым - ноутбуками, модемами, роутерами и многофункциональными печатными устройствами. Три офиса рассчитаны на два окна, в четвертом оборудовано одно рабочее место. Их направят для работы в малонаселенных пунктах региона.

Руководитель МФЦ ДНР Александр Крупенец рассказал, что уже разработаны графики выездных приемов граждан. В ближайшее время они пройдут в Старобешевском, Тельмановском и Новоазовском районах республики.

- В мобильных комплексах у нас была острая необходимость, так как существуют районы, в которых нет МФЦ, и открывать их нецелесообразно ввиду малого количества населения. Однако там проживают наши граждане, которым надо оказывать в том числе государственные муниципальные услуги, - отметил руководитель МФЦ ДНР Александр Крупенец.

В центрах будет оказываться порядка 30 социально-значимых услуг - МВД, Росреестра, ФНС, Социального фонда России и Роспотребнадзора.

- Предоставление услуг гражданам новых регионов - ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей - сейчас крайне востребовано. Важно это делать оперативно и без очередей. Мы благодарим правительство Московской области за то, что откликнулись на нашу просьбу и передали в Донецкую Республику 4 мобильных офиса МФЦ. Уверен, что это ускорит качественное предоставление населению всех необходимых услуг. Это и выдача российских паспортов, и получение СНИЛС, регистрация на портале госуслуг и другие, - отметил заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Мобильные офисы осмотрели вице-премьер ДНР Рустам Мингазов и и. о. министра экономического развития Владимир Зверков.

- Все машины готовы к использованию. Сейчас по максимуму будем их задействовать для выездов на территории, где отсутствуют стационарные пункты, - отметил Рустам Мингазов.