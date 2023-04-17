В Энергодаре после ремонта открылся бассейн

Открытие бассейна стало настоящим праздником.

В Энергодаре - большой спортивный праздник. 7 апреля здесь начал работать долгожданный бассейн. На церемонию открытия пришли горожане и, конечно, юные спортсмены. Также были открыты тренажерный зал и залы для занятий ЛФК и аэробикой.

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

В восстановлении бассейна активное участие приняли атомщики. Заместитель директора по инфраструктуре Запорожской атомной станции Алексей Мельник рассказал, что в эксплуатацию пока что запустили чаши малого и большого бассейнов левой стороны. На данный момент взрослых и детей учат плаванию два инструктора-методиста. В тренажерном зале и других студиях работают профессиональные инструкторы

- Групповые занятия для взрослых и детские секции будут организовываться по мере появления интереса у горожан, а потому тренерский состав, конечно, не окончательный. Делаем все возможное, чтобы занятия спортом для энергодарцев были максимально доступными и комфортными, - сказал Алексей Мельник.

В том, что желающих будет много, сомнений нет.

- Мы очень ждали открытия бассейна. Для нас это была больная тема. Я раньше занималась плаванием. Конечно, не прийти на открытие бассейна не могла. Кстати, когда я брала справку у врача для посещения бассейна, то пришлось выстоять немаленькую очередь. Так что, уверена, в бассейне будет аншлаг, - говорит 47-летняя медсестра, работающая в школе.

Будут ходить на плавание и сотрудники Центрального рынка.

- Я очень ждала этого события. У меня - травма колена, не все в порядке с мениском. Мне без бассейна вообще нельзя. Собираюсь посещать его четыре раза в неделю, - говорит Оксана, сотрудница пресс-службы.

- Я с самого детства занимаюсь спортом. Из-за травмы мне пришлось укреплять спину. Поэтому открытия бассейна, конечно, ждал. Мы собираемся ходить на плавание всем рынком. Уже составляем график, кто и когда будет посещать бассейн и тренажерный зал, - говорит директор Владимир Мартынюк.

В день открытия бассейна несколько команд старшеклассников из трех школ состязались в плавании свободным стилем. После поделились своими впечатлениями.

- Мероприятие было супер, мне очень понравилось. Теплая вода - это главное! Надеюсь, что такие состязания будут проходить как можно чаще, - отметил 15-летний десятиклассник Иван из команды-победителя.

СПОРТ, ДОСТУПНЫЙ ВСЕМ!

Чтобы жители Энергодара смогли посещать бассейн, была проделана огромная работа.

- Нам пришлось отремонтировать системы вентиляции, электроснабжения. Срочный ремонт проведен в мужской раздевалке большого бассейна, также здесь, как и в других раздевалках, установлены новые шкафчики для переодевания. Огромная работа проведена и для восстановления системы водоподготовки. Речь не только о приобретении расходных материалов для водоочистки, нам пришлось провести масштабное техническое обслуживание трубопроводов и всех их узлов, а также совместно с санитарными врачами провести цикл бактериологических анализов воды, наладить с СЭС взаимодействие и согласовать порядок прохождения медосмотра посетителями. И, наконец, мы благоустроили прилегающую к бассейну территории, - рассказал Алексей Мельник.

Еще одна приятная новость - занятия в бассейне будут доступны для всех.

- В расчете стоимости услуг мы стараемся учитывать реальную покупательскую способность населения. Эксплуатирующая организация Запорожской атомной станции поставила перед собой цель - сделать месячный абонемент доступным каждому жителю Энергодара. Безусловно, мы предусмотрели скидку в 50 процентов для работников ЗАЭС и пенсионеров, а ветераны атомной отрасли, дети и спортсмены будут посещать бассейн бесплатно, - пояснил замдиректора по инфраструктуре Запорожской атомной станции.

В ТЕМУ

Отборочный турнир по боксу состоялся в Кириллове. В нем приняли участие спортсмены из ДНР, ЛНР и Херсонской области.

- Я рад приветствовать спортсменов на Запорожской земле. Впереди - нелегкий путь к успеху. Убежден, что отборочный турнир станет очередным шагом к пьедесталу победы! - обратился ко всем спортсменам врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. За помощь в проведении таких соревнований он поблагодарил Министерство физической культуры и спорта Запорожской области, Федерацию бокса Запорожской области за большую проделанную работу и Всероссийскую партию «Единая Россия» за поддержку в организации соревнований.

Победители турнира смогут представлять Новороссию на первенствах и чемпионатах России - так что за почетный приз спортсмены бились всерьез. А для зрителей происходящее стало настоящим праздником спорта.

- Такие соревнования очень важны, ведь спортсмены получают возможность увидеть уровень друг друга, чему-то научиться, проверить свои силы. И это подталкивает к упорным тренировкам и большим свершениям, - рассказал тренер из Запорожья Михаил Арсеньев.

Начало апреля было посвящено боксу также и в Мелитополе. Здесь прошел мастер-класс от двукратного чемпиона Европы Авака Узляна. Мероприятие состоялось на базе спортивной школы № 1. Ребята смогли получить советы от чемпиона. А затем школе передали в подарок экипировку для занятий боксом.

ВАЖНО!

Для посещения городского бассейна требуется справка о прохождении медицинского осмотра (обращаться в СМСЧ 1, 1-й этаж, каб. 20). Работникам ЗАЭС, прошедшим ежегодный медосмотр, при себе нужно иметь квалификационное удостоверение с соответствующей отметкой.

СКОЛЬКО СТОИТ

Стоимость услуг для совершеннолетних, за одно занятие:

Бассейн - 80 рублей;

Тренажерный зал - 90 рублей;

Аэробика - 90 рублей;

ЛФК - 90 рублей;

Настольный теннис - 40 рублей.

Для сотрудников Запорожской АЭС и пенсионеров действует 50% скидка. Дети до 18 лет могут посещать бассейн бесплатно.