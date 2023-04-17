Построят новые медцентры

Пациенты поблагодарили за заботу о здоровье.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Сейчас оказывается первичная, специализированная, а также скорая медицинская помощь. С помощью технологий телемедицины врачи и пациенты могут в любой момент получить консультации ведущих специалистов страны. У жителей также появилась возможность лечиться в медицинских организациях других регионов России и в федеральных медцентрах.

Во время рабочей поездки Михаил Мурашко (на фото) осмотрел Мелитопольскую областную больницу и Мелитопольский областной родильный дом. В медицинские организации осуществляется поставка необходимого оборудования и лекарственных препаратов для обеспечения бесперебойной медпомощи прикрепленному населению. Так, в Мелитопольском областном родильном доме уже заработали новые аппараты УЗИ для осмотра новорожденных, палатный передвижной цифровой рентген-аппарат с возможностью проводить снимки новорожденных, дыхательный аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных, наборы хирургического и акушерского инструментария.

- Сегодня идет дооснащение медицинских организаций оборудованием, автотранспортом - машинами скорой помощи сегодня укомплектованы практически на 100%, автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения, - сообщил Михаил Мурашко.

Он добавил, что также создаются региональные центры сердечно-сосудистой помощи, которые дооснащаются оборудованием для проведения инвазивных процедур, реанимационных мероприятий.

- Нужно отметить, что сегодня все группы пациентов полностью обеспечены лекарственными препаратами на амбулаторном и стационарном этапе, - подчеркнул Михаил Мурашко.

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ

В Запорожской области медицинскую помощь оказывают в 39 медорганизациях. В 99 пунктах проводится вакцинация согласно национальному календарю профилактических прививок. Сформировано 8 мобильных прививочных бригад. Вновь организована противотуберкулезная сеть, работает донорская служба. Стартует программа «Земский доктор/Земский фельдшер», которая призвана устранить проблему дефицита медработников на селе. В Мелитополь доставлено пять автомобилей повышенной проходимости.

Кроме того, уже подобран участок для нового Детского медицинского центра, который будет принимать пациентов Запорожской и Херсонской областей.

Рабочая группа под руководством Михаила Мурашко определила территорию и сумму в 7 млрд рублей, которая потребуется для строительства объекта. Центр будет включать поликлинику на 260 приемов, а также стационар на 326 койко-мест.