Возврата просроченных долгов не будут требовать 3 года

Для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей собираются ввести «каникулы» на возврат долгов. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, подготовленный правительством РФ, о запрете до 1 января 2026 года деятельности по взысканию просроченной задолженности с физических лиц.

Документ вносит поправки в закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Замминистра юстиции РФ Андрей Логинов пояснил, что инициатива разработана для урегулирования вопросов интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную, правовую системы России.

Напомним, что в четырех новых субъектах РФ установлен переходный период до 1 января 2026 года. На этот же срок и ориентирован законопроект. Он призван смягчить финансовые проблемы для людей, которые из-за боевых действий и так оказались в тяжелой ситуации.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин уверен, что экономика не пострадает оттого, что поставят на «стоп» выплаты по задолженностям в переходный период.

- В связи с боевыми действиями на присоединенных территориях более половины людей остались без работы. Многие все еще живут в пунктах временного размещения. Возможности покрывать задолженность у них просто нет, - заявил депутат.

Понятно, что в этих условиях жители новых регионов могут быстро оказаться в кабале у микрофинансовых организаций и банков.

Впрочем, запреты на взыскания долгов не будут распространяться на средства, которые взяты в долг у других граждан (в пределах до 50 тысяч рублей), на долги за жилищно-коммунальные услуги, а также на займы у индивидуальных предпринимателей.

Тем временем в Госдуме намерены доработать законопроект, чтобы ввести дополнительные ограничения для коллекторов. Первый зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев отметил, что есть замечания к способу взаимо действия кредиторов с должниками. Так, звонки на мобильный телефон или сообщения на электронную почту имеют экстерриториальные признаки. Они не позволяют определить место нахождения кредитора или коллектора, который может действовать вне территории нового региона.