Глава ЛНР пообещал взять в свою команду лучших полуфиналистов конкурса «Лидеры возрождения»

Денис Пушилин и Леонид Пасечник вместе с Сергеем Кириенко приняли участие в заключительном дне второго полуфинала конкурса. Фото: АГ ЛНР

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник пообещал взять в свою команду лучших полуфиналистов кадрового конкурса «Лидеры возрождения». Об этом он заявил в заключительный день второго полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. ЛНР», объединенный с полуфиналом ДНР, который сегодня проходит в Ростове-на-Дону.

- К первым полуфиналистам уже присмотрелся: один из них будет назначен на должность заместителя главы администрации одного из районов нашей Республики. В ближайшее время проведу собеседования с другими участниками. Обязательно буду брать инициативных и ответственных в команду и включать в процессы развития нашей Республики, – написал в своем телеграм-канале врио Главы ЛНР.

Леонид Пасечник объявил, кого возьмет в свою команду. Фото: АГ ЛНР

Леонид Пасечник вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и врио Главы ДНР Денисом Пушилиным принял участие в заключительном дне второго полуфинала конкурса в Ростове-на-Дону.

Руководитель ЛНР отметил большое количество военнослужащих, которые приняли участие в мероприятиях второго полуфинала.

- Многие из них приехали прямо с передовой, где проливают кровь за нашу Родину, берут на себя ответственность, проявляют решительность и мужество. Убежден, такие управленцы смогут отстоять интересы нашей Родины в мирное время и повести Луганщину по пути развития, – подчеркнул Пасечник.

Напомним, победителями первого полуфинала кадрового конкурса «Лидеры возрождения. ЛНР» стали 57 участников.

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