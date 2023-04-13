В ДНР готовят дополнительные меры социальной поддержки медработников, рассчитанные на три года

Законопроект рассмотрен на заседании комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства. Фото: НС ДНР

Комитет Народного Совета ДНР по здравоохранению, охране материнства и детства обсудил проект закона «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Донецкой Народной Республики, в 2024-2026 годах». Об этом сообщила пресс-служба НС ДНР.

В заседании принял участие председатель Народного Совета Владимир Бидёвка. Спикер парламента обратил внимание на проблему, связанную с дефицитом медицинских кадров в Республике и предложил законодательно закрепить финансовую мотивацию для тех врачей, которые приедут работать в ДНР.

- Одним из проблемных вопросов остаётся дефицит медицинских работников. И сегодня мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы наши молодые специалисты оставались в Республике. Также, мы должны заложить основу для того, чтобы к нам в Республику приезжали работать молодые высококвалифицированные специалисты из разных субъектов Российской Федерации. Любая война когда-то заканчивается. Уверен, что после нашей победы у ДНР будут совершенно иные темпы развития. Однако уже сегодня мы должны смотреть в будущее. Молодой медицинский сотрудник должен чувствовать поддержку со стороны государства. Чтобы не на пустое место к нам приехал, – заявил председатель Народного Совета.

Актуальность законопроекта и его ключевые нормы прокомментировал председатель профильного комитета Александр Серёженко.

- Дефицит персонала в системе здравоохранения снижает доступность и качество медицинской помощи населению. Проблема дефицита и дисбаланса медицинских кадров вызвана, в первую очередь, недостаточным притоком в отрасль молодых специалистов, боевыми действиями на территории Донецкой Народной Республики, а также уровнем заработной платы, – сказал депутат.

Он отметил, что одним из способов ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях является стимулирование отдельных категорий медицинских работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Республики и принятие дополнительных мер социальной поддержки.

- Принятие проекта закона позволит привлечь молодых специалистов и повысить процент укомплектованности государственных медицинских организаций Республики отдельными категориями медицинских работников, - сообщил председатель комитета.

Напомним, что на федеральном уровне приняты решения о значительном повышении выплат медикам в Донбассе. В частности, медики, работающие с ранеными, должны дополнительно получать от 20 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц.

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