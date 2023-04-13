На Саур-Могиле Глава ДНР Денис Пушилин провел экскурсию для молодежи

Денис Пушилин рассказал о боях за курган и поделился подробностями восстановления мемориального комплекса. Фото: АГ ДНР

В среду, 12 апреля, на территории мемориального комплекса «Саур-Могила» врио Главы ДНР Денис Пушилин провел экскурсию для молодежи в рамках акции «Прогулка со Знанием». Мероприятие инициировано Российским обществом «Знание» и приурочено к федеральному просветительскому марафону «Знание. Первые».

- Все жители Донбасса знают про Саур-Могилу, знают достаточно много, потому что для нас это место силы, священный курган с учетом тех событий в 2014 году, которые мы и видели, и знаем, и слышали, – обратился к молодым людям Денис Пушилин.

Он рассказал о битвах за курган во время Великой Отечественной войны и в 2014 году, а также поделился подробностями восстановления мемориального комплекса Военно-строительным комплексом Министерства обороны России и Российским военно-историческим обществом.

В период немецкой оккупации Донбасса, с 1941 по 1943 годы, на вершине кургана был расположен наблюдательный пункт 6-й армии вермахта, рядом построены оборонительные сооружения Миус-фронта. 17 июля 1943 года советские войска внезапной атакой прорвали фронт на глубину до 10 км и заняли плацдарм на западном берегу реки Миус у подножия Саур-Могилы. Однако немецкое командование оперативно перебросило в этот район резервы, подразделения СС, и 2 августа силы Красной армии вынуждены были отойти на исходные позиции.

18 августа советские войска перешли в контрнаступление и приблизились к Саур-Могиле. В ночь на 30 августа группа разведчиков 96-й стрелковой дивизии РККА во главе с младшим лейтенантом Шевченко прорвалась на вершину кургана и заняла там оборону. Уже на следующий день подразделения вермахта начали отступление, а на высоте был поднят красный флаг.

В 2014 году за Саур-Могилу снова велись горячие бои с возродившимся на Украине фашизмом. В конце июля против украинских боевиков встали ополченцы из батальона «Восток» под командованием Олега Гришина (позывной Медведь).

После экскурсии Денис Пушилин с юношами и девушками возложили цветы к могилам погибших защитников Республики.

Отметим, что просветительская акция «Прогулка со Знанием» проходит во всех 89 субъектах Российской Федерации. В экскурсиях участвует активная молодежь, а наставниками выступают руководители регионов.

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