Глава ЛНР Леонид Пасечник: В первую очередь восстановим в Республике подземные коммуникации жизнеобеспечения

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

«ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ – ПОТОМ»

В Луганской Народной Республике в первую очередь будет восстановлена инфраструктура – в частности, коммуникации, которые находятся под землей. Об этом во время прямой линии сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

- Это подача воды, тепла, водоотведение, канализация. Все это надо привести в порядок. А потом уже заниматься всем остальным, - подчеркнул руководитель Республики.

По словам Пасечника, в Луганске есть водопроводные трубы, уложенные еще в далеком в 1936 году.

- Они чугунные, но в каком состоянии, можете себе представить, - сказал руководитель региона.

ПОМОЩЬ ШЕФОВ-РЕГИОНОВ

- С 90-х годов прошлого века на территории ЛНР строительство практически не осуществлялось. Многоквартирные дома, в которых мы сейчас проживаем, находятся в достаточно плачевном состоянии. Течет очень много крыш. Мы работаем в этом направлении. В частности, в Луганске нам активно оказывает помощь город Москва, - рассказал Леонид Пасечник.

Регионы-шефы в этом году помогли восстановить в ЛНР больше 1 900 объектов.

- На сегодня мы по 2022 году имеем отремонтированных и восстановленных более 1 900 объектов. Это порядка 662 многоквартирных домов, это 305 социальных объектов, из них 146 школ. Хочу сказать, что приоритетом восстановительных работ были объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения нашей Республики. И, конечно же, восстановление школ, больниц, детских садиков, - рассказал на прямой линии с участием Леонида Пасечника сообщил министр строительства и ЖКХ Республики Игорь Жарков.

Он также рассказал, что уже запланированы работы на 2024-2025 годы. Упор будет сделан на ремонт дорог.

- Огромное спасибо шефам-регионам, которые проделали за столь короткий срок колоссальную работу. Луганщина видит и высоко ценит эту помощь, - подчеркнул Леонид Пасечник.

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