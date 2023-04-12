Из украинского плена освобождены тридцать четыре защитника ДНР

Дарья Морозова. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР

В списке российских солдат, которые 10 апреля были освобождены из плена в рамках обмена с украинской стороной – 34 защитника ДНР. Среди них как проходившие службу по контракту, так и мобилизованные бойцы. Об этом сегодня сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- В этой группе есть одна женщина и много ребят в тяжелом состоянии здоровья. Трое при перемещении на территорию России нуждались в экстренной медицинской помощи. У одного парня ампутирована нога.

Еще один боец 1991 года рождения парализован. Прикован к кровати после полученного ранения. В плену находился с мая прошлого года. Должного медицинского сопровождения не получал. Содержался в общей камере. И все это время за ним ухаживали только такие же пленные, наши парни. За его освобождение пришлось бороться долгие месяцы, поскольку представители Украины постоянно вставляли палки в колеса.

Искренне рада, что и этого молодого человека, и остальных наших защитников удалось вернуть на Родину, - рассказала Дарья Васильевна.

Сейчас на территории других субъектов Российской Федерации освобожденные военнослужащие получают необходимую медицинскую помощь.

- Мы уже понимаем, что некоторые ребята пока не транспортабельны и в Республику смогут приехать только после курса лечения. Всех остальных в ближайшее время заберем домой, - подчеркнула омбудсмен.

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