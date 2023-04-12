«Для нас главное – навести порядок»: В Донецке коммунальщики продолжают ликвидировать последствия обстрела Крытого рынка

Бойцы второго фронта проявили себя в тяжелое для дончан время Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В столице Донецкой Народной Республики оживает Крытый рынок, недавно пострадавший в результате артобстрела ВСУ. В то время как коммунальные работники продолжают ликвидировать последствия, уцелевшие торговые точки развернули торговлю.

- Для нас главное – навести порядок, - сказали журналистам «Комсомолки» бойцы второго фронта, скромно пряча от камер свои лица.

Справедливости ради отметим, что посетителей на рынке немного. Крытый рынок уже не в первый раз подвергается ударам из артиллерии НАТО.

В Донецке коммунальщики продолжают ликвидировать последствия обстрела Крытого рынка Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, что 7 апреля украинские каратели в очередной раз выбрали своей мишенью рынок в центральной части города. Тогда военные эксперты СЦКК задокументировали смерть женщины среди торговых рядов. В тот день в Ворошиловском районе Донецка были ранены шестнадцать ни в чем невинных людей, мирных горожан.

В Донецке коммунальщики продолжают ликвидировать последствия обстрела Крытого рынка Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

По данным СЦКК ДНР, враг выпустил пять ракет из реактивной системы залпового огня по району Крытого рынка, бульварам Шевченко и Пушкина. Реактивные снаряды также разорвались рядом с кафе «Юзовская пивоварня». Там были повреждены памятник персонажу советской комедии «Берегись автомобиля» Юрию Деточкину и несколько рядом припаркованных машин. Некоторые из них обуглились.

В Донецке коммунальщики продолжают ликвидировать последствия обстрела Крытого рынка Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

В тот же день к раненым, которых госпитализировали в республиканскую травматологию, приезжал Глава ДНР Денис Пушилин. Руководитель региона проследил, чтобы пострадавшие были обеспечены всем необходимым, отметив, что «украинский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность».

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