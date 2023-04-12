Владимир Путин поздравил с 95-летием участницу Великой Отечественной войны из Стаханова

Прасковья Петровна обрадовалась неожиданному поздравлению. Фото: Администрация Стаханова

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем жительницу Стаханова Прасковью Зайцеву. Участнице Великой Отечественной войны исполнилось 95 лет.

Поздравительное письмо от президента участнице Великой Отечественной войны и труженице тыла вручил первый заместитель главы администрации Стаханова Юрий Нестеренко.

Прасковья Петровна обрадовалась неожиданному поздравлению. На лице женщины появилась искренняя улыбка.

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем жительницу Стаханова. Фото: Администрация Стаханова

Юрий Нестеренко зачитал поздравление от президента:

«Уважаемая Прасковья Петровна! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы с честью прошли через горнило испытаний военного времени, поднимали страну из руин, созидали мощь и достоинство великой державы. Мы искренне благодарны Вам за ратный подвиг и трудовые свершения, за глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества. Желаю Вам здоровья и всего самого доброго. Президент Российской Федерации В. Путин».

— Очень приятно! Спасибо большое, — сказала Прасковья Петровна.

Несмотря на свой почтенный возраст, она остается улыбчивой и не теряет бодрости духа.

Прасковья Петровна обрадовалась неожиданному поздравлению. Фото: Администрация Стаханова

Прасковья Зайцева родилась в Новопсковском районе Луганской области, всю свою сознательную жизнь провела в Стаханове. Вместе с супругом Алексеем Егоровичем воспитали двоих детей. После войны 47 лет проработала в сфере здравоохранения – на станции скорой медицинской помощи.

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