В ДНР планируют создавать промышленные технопарки

Эксперты рассмотрели внесение изменений в федеральное законодательство. Фото: Телеграм-канал председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидевки

В Донецкой Народной Республике на заседании Экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры обсудили проблемы создания и функционирования промышленных технопарков, индустриальных парков и промышленных кластеров на территории Республики. А они есть, потому что ДНР находится в процессе интеграции в промышленное пространство России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Народного Совета Республики Владимир Бидевка.

- Сейчас в ДНР Единый государственный реестр недвижимости находится в стадии формирования, которая продлится до 1 января 2028 года. Из-за этого управляющие компании промышленных технопарков не могут подтвердить право собственности ни на земельные участки, которые составляют его территорию, ни на здания и строения, расположенные на территории промышленного технопарка. Кроме того, создание промышленного технопарка должно осуществляться на основании Стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также схем территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. То есть необходимо внесение соответствующих изменений в Стратегию пространственного развития РФ, - отметил спикер парламента.

На заседании Экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры были обсуждены варианты решения следующих вопросов. Внесение изменений в федеральное законодательство. И внесение изменений в постановления Правительства России, регулирующие вопросы создания и развития промышленных технопарков на территории России и ее субъектов.

- Впереди предстоит большая законодательная работа. Мы должны сделать все возможное в соответствии с поручением Президента, чтобы промышленность региона развивалась семимильными шагами, - добавил Владимир Бидевка.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на заводе «Азовмаш» планируется строительство индустриального парка. В его создании собирается принять участие «КАМАЗ». Компания имеет большой опыт создания подобных парков - в Набережных Челнах, Ставрополе, Димитровграде и Сердобске. Они все успешно работают и являются точками роста региональной промышленности и бизнеса.

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