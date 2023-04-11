Украинские боевики больше десяти раз за день открывали огонь по Донецку: В Куйбышевском районе под обстрел попал автобус, ранены пассажир и водитель

Правоохранители документируют каждый факт преступлений киевского режима. Фото: Иван ЖИЛЯК

Четырнадцать часов молчали украинские орудия – столько длилось «затишье». И с самого утра Донецк снова подвергся обстрелам ВСУ. По данным СЦКК ДНР, реактивные снаряды, ракеты – преимущественно натовского образца – разрывались в Петровском, Киевском и Куйбышевском районах столицы.

На северо-западе Донецка - в поселке Лозовской Куйбышевского района – под обстрел попал автобус, следовавший по 63-му маршруту.

- При обстреле маршрутного такси №63 по улице Дальней ранения получили мужчины 1962 и 1994 годов рождения, - сообщили военные эксперты СЦКК.

При этом правоохранители задокументировали повреждения целого ряда частных домов. Куйбышевский район города сегодня пять раз был под огнем вооруженных формирований Украины - в 10.05, 10.45, 12.25, 13.40 и 14.40. В общей сложности враг выпустил по Куйбышевке порядка трех десятков 155-миллиметровых реактивных снарядов (стандарт НАТО). Удары нанесены из оккупированных сел Нетайлово и Тоненькое.

С 08.00 до 20.00 11 апреля, по информации СЦКК ДНР, территория Донецка тринадцать раз подвергалась обстрелам со стороны украинских карателей. По территории Киевского, Куйбышевского и Петровского районов фашисты выпустили шестьдесят пять снарядов калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

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