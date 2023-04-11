В Мариупольском зоопарке пополнение – лисята, енотики и ослик

Дети особенно любят зоопарк Фото: Александр ИВАНОВ

Своевременная помощь других российских зоопарков и популярность среди жителей и гостей Мариуполя позволили обитателям городского зверинца чувствовать себя достаточно сытыми, чтобы думать о своем потомстве.

Мариупольский зоопарк очень разнообразен Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольский зоопарк очень разнообразен Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольский зоопарк очень разнообразен Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольский зоопарк очень разнообразен Фото: Александр ИВАНОВ

В мариупольском зоопарке проходит настоящий беби-бум. Большая семья тигров еще осенью пополнилась детенышами, а потом прибавление было и у львов.

Тигров уже переселили в просторную клетку. В январе родилась пара медвежат. В конце марта зоопарк пополнился лисятами (их особенно много), енотами и новорожденным осликом. По словам старшего смотрящего за животными Натальи Луценко, зоопарк ожидает рождение самой большой представительницы кошачих в мире.

Мариупольский зоопарк очень разнообразен Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольский зоопарк очень разнообразен Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольский зоопарк очень разнообразен Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольский зоопарк очень разнообразен Фото: Александр ИВАНОВ

- Лигр (а таких особей на Земле всего порядка 300) получается от смешения пород тигра и льва. Мы сейчас наблюдаем за двумя сформированными парами – львом и тигрицей и тигром и львицей. Возможно, зачатие уже произошло. Если подопечные выносят детенышей, то наш зоопарк станет очень известным среди других российских зоопарков, - рассказывает Наталья Луценко.

Мариупольский зоопарк очень разнообразен Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольский зоопарк очень разнообразен Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольский зоопарк очень разнообразен Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольский зоопарк очень разнообразен Фото: Александр ИВАНОВ

Развиваются и товарищеские отношения с зоопарками других регионов страны. Пара больших львов теперь живет в крымском зоопарке «Тайган». А одну львицу обменяли на белую львицу в зоопарке села Придорожное Старобешевского района (ДНР).

Мариупольский зоопарк очень разнообразен Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольский зоопарк очень разнообразен – разные парнокопытные, тигры, львы, пантеры, приматы, домашние и хищные птицы, волки, лисы, медведи.

Мариупольский зоопарк очень разнообразен Фото: Александр ИВАНОВ

Большинство питомцев пережили боевые действия благодаря сотрудникам зоопарка. Горожане с большим интересом идут смотреть на представителей фауны разных уголков земного шара.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Марьинке российские подразделения овладели важным опорным пунктом украинской армии

Денис Пушилин рассказал о локальных победах на разных участках линии боестолкновения в ДНР (подробнее)