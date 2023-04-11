В Мариупольском зоопарке пополнение – лисята, енотики и ослик

Дети особенно любят зоопарк
Фото: Александр ИВАНОВ
Своевременная помощь других российских зоопарков и популярность среди жителей и гостей Мариуполя позволили обитателям городского зверинца чувствовать себя достаточно сытыми, чтобы думать о своем потомстве.
Мариупольский зоопарк очень разнообразен
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариупольский зоопарк очень разнообразен
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариупольский зоопарк очень разнообразен
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариупольский зоопарк очень разнообразен
Фото: Александр ИВАНОВ
В мариупольском зоопарке проходит настоящий беби-бум. Большая семья тигров еще осенью пополнилась детенышами, а потом прибавление было и у львов.
Тигров уже переселили в просторную клетку. В январе родилась пара медвежат. В конце марта зоопарк пополнился лисятами (их особенно много), енотами и новорожденным осликом. По словам старшего смотрящего за животными Натальи Луценко, зоопарк ожидает рождение самой большой представительницы кошачих в мире.
Мариупольский зоопарк очень разнообразен
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариупольский зоопарк очень разнообразен
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариупольский зоопарк очень разнообразен
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариупольский зоопарк очень разнообразен
Фото: Александр ИВАНОВ
- Лигр (а таких особей на Земле всего порядка 300) получается от смешения пород тигра и льва. Мы сейчас наблюдаем за двумя сформированными парами – львом и тигрицей и тигром и львицей. Возможно, зачатие уже произошло. Если подопечные выносят детенышей, то наш зоопарк станет очень известным среди других российских зоопарков, - рассказывает Наталья Луценко.
Мариупольский зоопарк очень разнообразен
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариупольский зоопарк очень разнообразен
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариупольский зоопарк очень разнообразен
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариупольский зоопарк очень разнообразен
Фото: Александр ИВАНОВ
Развиваются и товарищеские отношения с зоопарками других регионов страны. Пара больших львов теперь живет в крымском зоопарке «Тайган». А одну львицу обменяли на белую львицу в зоопарке села Придорожное Старобешевского района (ДНР).
Мариупольский зоопарк очень разнообразен
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариупольский зоопарк очень разнообразен – разные парнокопытные, тигры, львы, пантеры, приматы, домашние и хищные птицы, волки, лисы, медведи.
Мариупольский зоопарк очень разнообразен
Фото: Александр ИВАНОВ
Большинство питомцев пережили боевые действия благодаря сотрудникам зоопарка. Горожане с большим интересом идут смотреть на представителей фауны разных уголков земного шара.
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