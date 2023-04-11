В ДНР беженцы из освобожденных и оккупированных районов смогут получить материальную помощь

Мирных жителей эвакуируют из наиболее опасных территорий Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Эвакуированные из подконтрольных вооруженным формированиям Украины (ВФУ) районов и освобожденных российскими военными территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей смогут получить в Донецкой Народной Республике материальную помощь. Соответствующее распоряжение подписал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Согласно документу, размер материальной помощи составляет 10 тысяч рублей. Она положена каждому эвакуированному гражданину независимо от возраста и трудоспособности. Выплата единоразовая. Заявления на ее получение необходимо подавать в соответствующую комиссию по месту фактического проживания (пребывания) в администрацию.

Распоряжение вступило в силу с сегодняшнего дня. Документ внес изменения в распоряжение от 12 июня 2019 года «Об утверждении порядка предоставления материальной помощи в денежном выражении отдельным категориям лиц».

Напомним, что российские военные продолжают эвакуацию мирных жителей из Артемовска, тяжелобольных выносят на носилках. За один раз бойцам получается вывести около сорока пяти человек. При этом украинские боевики препятствую эвакуации. Тем временем, беженцы прибывают из оккупированной Авдеевки, где украинских оккупантов активно теснят российские подразделения.

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