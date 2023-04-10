Для хороших людей ничего не жалко

Общественник из Москвы передал луганской школе компьютерный класс и 12 планшетов.

Многие общественные деятели считают своим долгом помогать жителям Донбасса. Например, правозащитник из Москвы, юрист, посол мира UPF (Федерация за всеобщий мир) ООН Александр Штанько регулярно оказывает гуманитарную помощь луганским соцучреждениям и военнослужащим, защищающим республику. На днях он подарил специализированной школе № 5 имени Владимира Даля оборудование для компьютерного класса и 12 планшетов. Также Александр Штанько привез договоры о сотрудничестве с московской школой № 2089.

- Договор согласован с московским Департаментом образования. Теперь две школы будут между собою взаимодействовать: обмениваться методическим опытом, преподавателями и учениками, - отмечает Штанько.

Александр Штанько.

В школе подаркам, конечно же, обрадовались. Учителя рассказывают, что технике, которая была в здешнем компьютерном классе, больше пятнадцати лет.

- Компьютеры, которые стояли у нас раньше, были уже очень «взрослые» - 2006 года, и осваивать на них новые технологии было невозможно. Поэтому у нас - и учителей, и всей школьной детворы - сегодня большой праздник. Для нас это не просто техника, а возможность развиваться дальше, - говорит директор школы, депутат Народного Совета ЛНР Ирина Андрух. К слову, до этого юрист Штанько передал школе проектор и экран.

Тем временем

Жительница Тюмени отдала личную библиотеку

В рамках акции «Книги - Донбассу» в Луганскую Народную Республику будет отправлена личная коллекция жительницы Тюмени. Женщина обратилась в региональное отделение «Молодой Гвардии» и попросила помочь в передаче литературы. Общая масса библиотеки составила 150 килограммов.

Женщина совместно с матерью-учителем собрала художественную и научную литературу, а также периодические издания.

- Желание помочь жителям Донбасса у меня появилось с момента начала специальной военной операции, - говорит дарительница.

В тюменском отделении «Молодой Гвардии» пообещали, что в ближайшее время груз отправят в республику. С транспортировкой поможет и правительство Тюменской области.

Кстати, меньше чем за месяц жители Тюменской области собрали для школьников ЛНР около 3800 книг. Это не первый сбор литературы в рамках акции «Книги - Донбассу».

НАШИ ГЕРОИ

На юридическом факультете Луганского государственного университета имени Владимира Даля в рамках акции «Герои среди нас» состоялась встреча руководства, преподавателей, студенческого актива институтов и факультетов с демобилизованными студентами. Всего в нашей республике более пятисот студентов и аспирантов вернулись домой с фронта. Демобилизацию молодых людей провели по поручению Президента России. Ребят в образовательных учреждениях встретили героями. И они уже успешно влились в учебный процесс.