Донецкий театр гастролирует по России

Артисты Донецкого музыкально-драматического театра имени Бровуна отправились в гастрольный тур по Ханты-Мансийскому автономному округу. За две недели труппа посетит пять городов региона и покажет югорчанам спектакли «Рассказ о счастье» Анатолия Крыма в постановке народного артиста Украины Игоря Славинского, комедию «Наливные яблоки» Александра Островского в постановке Сергея Бобровского, романтическую историю в двух актах без антракта «Диалог одиноких душ», взятую из разговоров из открытых источников в социальных сетях, а также концерт патриотической направленности «Za Победу!».

Первым в графике донецких театралов стал город Когалым. Здесь артисты представили зрителю «Наливные яблоки».

- Это так символично, что мы открываем гастрольный тур русской классикой в год, когда во всей России отмечают юбилей Александра Николаевича Островского, - говорит генеральный директор - художественный руководитель театра Наталья Волкова. - В спектакле «Наливные яблоки» органично сочетаются язык Островского, реформаторские идеи автора и философия современного человека, живущего в эпоху перемен.

Елена Чиканчи.

Артистка Донецкой муздрамы Елена Чиканчи рассказала «Комсомолке», что когалымский зритель принял гостей тепло и добродушно, буквально с первых минут у артистов и зала появилась взаимосвязь.

- Возникло абсолютное ощущение, что зритель был с нами заодно, была потрясающая реакция, нас поддерживали аплодисментами и понимали наш юмор, нашу стилистику, - рассказывает артистка. - Они не хотели нас отпускать со сцены. В общем, складывалось полное ощущение того, что это не первая наша встреча, а как будто мы уже здесь были и они нас хорошо знают.

Дарья Кулинич.

Другая артистка Донецкой муздрамы Дарья Кулинич призналась «КП», что перед выходом на сцену чувствовались и ответственность, и волнение от того, что давно не работали на сцене со зрителем. Родной Донецк подвергается обстрелам, поэтому театр временно не работает.

- Я получила колоссальное удовольствие, но в то же время присутствовала и грусть. В конце спектакля, на поклоне, я уже, если честно, слезы не могла сдерживать, потому что ощутила чувство радости, то забытое чувство аплодисментов и благодарности зрителей. Еще тронуло то, что, к сожалению, мы работаем не для своего, донецкого зрителя. Очень хочется поскорее, чтобы мы снова повстречались с нашим зрителем в нашем родном театре.

Дарью Кулинич впечатлили в Когалыме добродушные люди и запомнилось то, с каким теплом сотрудники театра встречали артистов из Донецка.

- Они много знают о Донецке, даже привозили в Донбасс гуманитарную помощь, - рассказывает Дарья Кулинич. - Они говорили нам, что мы настоящие русские, что в нас чувствуется дух. Раз 150 повторили, что действительно в Донецке это вот те самые русские, какими должны быть все русские.

Тем временем в Донецком музыкально-драматическом театре имени Бровуна рассказали, что после гастролей в Югре коллектив отправится в культурную столицу РФ, чтобы 16 апреля принять участие в ХХV Международном фестивале русских театров «Встречи в России», посвященном 200-летию Александра Николаевича Островского.