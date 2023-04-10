В Донецке появится передовой центр реабилитации детей

Благодаря тесному сотрудничеству руководства страны и властей новых регионов в ускоренном режиме уже запущен ряд важных общественных проектов. И вот на очереди реализация еще одной инициативы - открытие в Донецкой Народной Республике передового реабилитационного центра для детей.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ШИРОКОГО ДЕЙСТВИЯ

Появление нового учреждения анонсировала во время своего рабочего визита в республику уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В настоящее время идет поиск места под размещение центра. Уже решено, что его откроют в Донецке и он будет принимать детей со всей республики.

- Наша задача - в течение двух недель найти земельный участок в Донецке, который отвечал бы всем требованиям доступности. К осени хотим уже начать стройку. Благо, сейчас есть современные технологии, которые позволяют возводить здания быстро и качественно. У нас сейчас в таком ускоренном темпе строится перинатальный центр, - рассказала «КП» заместитель председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- Мы девять лет находимся в такой страшной обстановке. Дети жили, а некоторые родились и выросли под звуки выстрелов, поэтому им в первую очередь нужна более широкая адаптация. Необязательно, чтобы у ребенка была инвалидность для обращения в наш центр. Главное, чтобы специалисты помогли ему восстановиться, наслаждаться детством и стать полноценным членом общества, - отметила Толстыкина.

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ РЕБЯТА ПОСКОРЕЕ ЗАБЫЛИ ЗВУКИ ВОЙНЫ»

Для многих родителей открытие такого центра - это долгожданное событие и возможность получить квалифицированную помощь для их детей.

В жизни 10-летнего Миши и не было ничего другого, кроме выстрелов и постоянного ощущения страха.

- Знаете, что детей на оккупированных территориях украинские нацисты заставляли петь гимн Украины? Даже когда нас освободили, они только завидят кого в форме - начинали петь «Ще не вмерла…», - с трудом сдерживая слезы, говорит его бабушка.

Несмотря на существующий в республике кадровый дефицит, новый центр будет не только оснащен по последнему слову науки, но и соберет в своем штате высококлассных реабилитологов. В их подготовке руководству ДНР помогают российские регионы. Предложения помощи по обучению специалистов поступили из Москвы и Санкт-Петербурга. Местные специалисты уже ездили получать передовой опыт в Ростов и Томск. К работе в центре привлекут как выпускников медуниверситета, так и врачей с большим опытом работы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2017 году ученые из Луганского государственного медуниверситета Ирина Ершова и Юлия Глушко провели анализ амбулаторных карт 123 детей младшего школьного возраста с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), вызванным боевыми действиями в Донбассе в 2017 году. Было выявлено увеличение частоты развития соматической патологии у детей, переживших военные события, которые регистрировались в 2,5 раза чаще, чем среди детей, не столкнувшихся в своей жизни с боевыми действиями. На первом месте оказались заболевания вегетативной нервной системы, регистрируемые у 100% детей, испытавших стресс боевых действий. На втором месте - острые респираторные заболевания с преобладанием развития осложнений после них в 2,1 раза чаще.