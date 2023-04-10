Никто из героев не будет забыт

ЭТО СВЯТОЙ ДОЛГ КАЖДОГО

Война с нацистской Германией в годы Великой Отечественной, конечно же, оставила след в истории Херсонской области. Здесь, как и везде в нашей стране, всегда помнили о тех временах: создавали памятники героям, открывали мемориалы. Однако сегодня мы пришли к тому, что часть истории может кануть в забвение. Многие знаковые места, где наши деды проливали кровь, «отмеченные» мемориалами, остались без внимания. Так быть не должно. И новая российская власть Херсонщины это понимает.

- Оказывается, до сих пор точно никто не знает, сколько таких священных мест у нас в области? Где они и в каком состоянии? Это надо исправлять немедленно! - возмутился на днях председатель местного правительства Андрей Алексеенко.

Ситуация будет исправлена в кратчайшие сроки. Алексеенко уже поручил создать в Херсонской области реестр всех памятников, мемориалов и захоронений Великой Отечественной войны.

- И каждый памятник до 9 Мая мы приведем в порядок, - пообещал он. На херсонской земле проходили важнейшие сражения в годы Великой Отечественной, за нашу свободу от нацизма здесь отдали жизни тысячи наших дедов и прадедов. Их памяти мы должны быть достойны.

Памятник воинам Красной армии.

По словам руководителя херсонского правительства, в предстоящей работе понадобится помощь всех. И глав районов, и отраслевых министерств, и участников молодежных и общественных движений, и коллективов предприятий и школ.

- Ведь это действительно святой долг каждого из нас, - сказал херсонский премьер.

В ПОРЯДОК ПРИВЕДУТ ВСЕ ПАМЯТНИКИ

Противостояние фашистским захватчиками в 40-х годах прошлого века - одна из важных вех в истории Херсонщины. Столица региона была оккупирована, враг, устроив террор, пытался сломить людей здесь, но благодаря героическим действиям советских солдат 13 марта 1944 года город был освобожден 49-й и 295-й стрелковыми дивизиями. Первой командовал Василий Маргелов, второй - Александр Дорофеев. За годы советской власти в регионе появилось множество памятников. Вспомним лишь некоторые из них - те, что попадут в реестр и будут приведены в порядок.

Бюст Василию Маргелову.

Бюст «Дяди Васи». Он появился в Херсоне возле Дворца молодежи в 2012 году, еще до майдана. Василия Маргелова называли «отцом» советских ВДВ. В городе его имя носит и парк, оно есть на мемориальных досках. Сейчас памятник Маргелову эвакуирован на левобережье и обязательно вернется на место после освобождения города.

Скорбящая мать. Трогательный памятник, установленный в сквере Славы. Он находится в самом центре Геническа. Именно на эту скульптуру, в частности, Андрей Алексеенко обратил внимание во время своего заявления.

Памятник воинам Красной армии.

Памятник воинам Красной армии. И этот монумент, расположенный в парке имени Тараса Шевченко, обязательно подготовят к 9 Мая. Совсем недавно, 13 марта, здесь прошел митинг-реквием, посвященный 79-й годовщине освобождения Херсона от немецко-фашистских захватчиков.

Мемориал воинам-артиллеристам.

Мемориал воинам-артиллеристам. Установлен в селе Геническая Горка в 1982 году в память о подвиге советских воинов. Монумент представляет собой дугообразную стену, остатки фортификационных сооружений батареи, участники которой сдерживали натиск немецких войск, пытавшихся прорваться на Генгорский стратегический узел. Многие солдаты погибли. На объекте также - стратегической орудие. А по соседству - православный храм.