Равнение на флагманские школы!

Модернизация учебных учреждений, которые станут флагманскими, начнется уже в этом году.

- Эти школы обеспечат демонстрационными материалами и специализированными кабинетами русского языка и литературы, начальных классов и других предметов, - рассказал министр образования Херсонской области Алексей Галченков.

Опыт флагманских школ с лучшими педагогическими практиками будут передавать остальным учебным учреждениям региона. Все это - еще один шаг в сторону приведения школьного образования к общероссийскому уровню.

Херсонские педагоги проходят обучение и повышают квалификацию, чтобы передать знания детям в рамках российских стандартов образования. Специалисты из Крыма и других регионов организуют для работников образовательных учреждений области методические семинары по управлению.

- Мы получаем колоссальную федеральную поддержку - от финансовой до методической. С 1 января выделяются дополнительные средства для ежемесячных выплат учителям по 5 тысяч рублей за классное руководство и кураторство, для организации бесплатного питания школьников. Кроме того, Министерство просвещения оказывает нам огромную помощь в подготовке нормативно-правовых актов, сопровождении всей деятельности, - отметил Галченков.

По поручению Президента России Владимира Путина в программу социально-экономического развития региона включена реализация национального проекта «Образование». В школах будут организованы кванториумы (площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. - Ред.), инновационные площадки дополнительного образования детей «IT-куб» и центры «Точка роста».

Светлана Дорогань.

- Мы рады, что нашу школу выбрали в качестве флагманской. Долгое время ей не уделялось должного внимания, а материально-техническая база сильно устарела. Крыша спортзала нуждается в ремонте, нет душевых. Надеемся получить мультимедийные доски для каждого класса, оснащение для кабинетов химии, физики, литературы, - говорит директор Чкаловской школы Новотроицкого муниципального округа Светлана Дорогань. - В этом учебном году нам выделили три школьных автобуса для перевозки учеников из близлежащих сел, новые учебники и художественную литературу на русском языке.

Проблемы в последние годы были и у городских школ. Самая большая школа Херсонской области - в Скадовске - сейчас остро нуждается в капитальном ремонте.

Виктория Шатрова.

- Раньше на ремонт деньги выделяли, но делали его неразумно. Несколько раз переделывали санузлы, тогда как надо было чинить вентиляцию. У нас нет воды в кабинетах физики и химии, а значит, лабораторные работы проводить невозможно, не хватает наглядного материала. К тому же сильно обветшало оборудование пищеблоков, - перечисляет директор школы № 1 Скадовска Виктория Шатрова. - Надеемся, что благодаря включению в проект о флагманских школах наша школа преобразится. Наш коллектив настроен на работу, нам интересно работать в новой системе, приходят идейные люди. Например, недавно у нас начала работать учитель физкультуры из Ростовской области. Переехала со всей семьей.

Не только педагогическое сообщество с нетерпением ждет перемен. Родители учеников довольны, что дети вернулись в школу после дистанционного обучения.

- Дочь наконец будет учить русский язык и литературу, - делится Наталья Ищенко из Скадовска. - Еще мы узнали, что школу отремонтируют. Значит, учиться будет лучше, есть стимул получать пятерки.

КОНКРЕТНО

Дети Херсонской области питаются в школах бесплатно. Полноценное горячее питание получают ученики начальной школы и все, кто ходит в группы продленного дня. Для ребят, которые учатся в 5 - 11-х классах готовят перекус, например, булочку и сок. На эти цели выделено 32 млн рублей.

МЕЖДУ ТЕМ

Кубань поможет отремонтировать 15 учебных учреждений области.

- Там нужно сделать ремонт в первую очередь. Это и школы, и детские сады, и Генический колледж сферы обслуживания, где требуется капитальный ремонт и газификация общежития . Работы проведем в ближайшее время, - рассказал министр образования Херсонской области Алексей Галченков.

По планам, косметические ремонты завершат до конца года.