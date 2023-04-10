Братская помощь

В Донбасс доставили очередной гуманитарный конвой из Клина.

В ЖДАНОВКЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ СКВЕР ВЕТЕРАНОВ

Силами регионов-шефов проводится комплексная работа по восстановлению и развитию республики. Магаданская область, к примеру, восстановила сквер Ветеранов в Ждановке.

В рамках шефской помощи от Колымы в сквере переложили брусчатку, поменяли освещение, установили более 30 скамеек и урн, а также три игровые площадки с травмобезопасным покрытием.

- Сквер - одно из любимых мест отдыха местных жителей, однако всегда хотелось, чтобы его обновили, сделали комфортным. Благодаря Магаданской области так и случилось, теперь здесь гуляет весь город, - говорит жительница Ждановки Екатерина Панфилова.

Ранее магаданские специалисты провели капитальный ремонт местных соцучреждений, которые оставались без внимания целыми десятилетиями. В прошлом году с помощью региона-шефа было восстановлено около 30 объектов, включая школы, больницы, учреждения спорта и дороги.

Глава Магаданской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Носов отметил, что одна из важнейших задач региона - ремонт и строительство жилищного фонда, социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и дорог.

Это была первая волна доставки гуманитарной помощи детской литературы. Сейчас уже собран большой груз, и вторая отправка будет в мае, уточнила Юлия Домрина.

НА ОБУСТРОЙСТВО ЕНАКИЕВА - СВЫШЕ 2 МЛРД РУБЛЕЙ

Строители из Нижегородской области тем временем приступили ко второму этапу восстановления Енакиева. Он включает в себя капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, а также благоустройство бульвара Шевченко.

- Начали с капремонта дома № 68 на улице Вокзальной. В планах - завершить благоустройство бульвара Шевченко. На этот раз строители займутся наведением порядка во дворах двухэтажек, фасады которых выходят на бульвар, - поделился планами председатель правительства республики Евгений Солнцев, будучи в должности зампреда.

Помощь Енакиеву на правах шефов окажет Ленинградская область. В текущем году в городе планируют отремонтировать 114 инфраструктурных объектов. Запланированные ремонты обойдутся в достаточно крупную сумму.

- На работу в Енакиево из консолидированного бюджета в 2023 году направлено свыше двух миллиардов рублей. Планируется восстановить 114 объектов инфраструктурных объектов, - рассказали представители шефского региона.

ДОКУЧАЕВСК МЕНЯЕТСЯ

Владимирская область продолжают оказывать помощь Дoкучаевску. В частности, Ковров будет заниматься развитием дома детского и юношеского творчества в подшефном регионе.

- Ковров - это город воинской славы. У нас промышленный центр, третья оружейная столица. Город, в котором сосредоточены три госкорпорации, - это «Роскосмос», «Ростех» и «Росатом». Мы кузница того вооружения, которое и сейчас используется. Поэтому очень рады нашему такому знакомству, - говорит мэр Коврова Елена Фомина.

Также стало известно, что администрация Александровского района будет помогать яслям-саду номер 13.

- Привезли подарки, привезли помощь, которая сейчас требуется учреждению. Предварительно связывались, обозначили, какие есть проблемные вопросы. Но сейчас хотим сами посмотреть на месте с заведующей. Определиться, может нужно что-то еще. И планируем эту работу сделать системной и постоянной, - говорит глава районной администрации Анна Кузнецова.

ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ ИЗ КЛИНА

Делегация из городского округа Клин уже в третий раз с начала этого года привозит помощь в города Донбасса, в том числе и в районы линии соприкосновения. Среди тех, кто сопровождал гуманитарный груз, - настоятель храма Успения Богородицы в Демьянове прото-

иерей Олег Денисюк. Он провел молебен о даровании победы, многие военнослужащие смогли исповедаться и причаститься.

Для мобилизованных соотечественников клинчане организовали адресную помощь, а также записали их обращения, адресованные мамам, женам и детям.

Представителей городского округа за помощь жителям поблагодарил мэр Мариуполя Олег Моргун.

ШКОЛА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ НА ГЛАЗАХ

Бурятия продолжает начатое в прошлом году восстановление школы № 1 в подшефном Старобешеве. Специалисты в двух зданиях учебного учреждения, в корпусах для младших и старших классов установили новые окна, заменили входные группы, а также облагородили пришкольную территорию: уложили асфальт и отремонтировали крыльцо аварийного выхода. А еще учеников обеспечили учебной литературой, техникой для компьютерного класса и инвентарем для спортзала.