И живые позавидуют мертвым

НИЗЫ ВОЮТ, ВЕРХИ ХИМИЧАТ

- Командование обещало, что из взвода будут забирать по 5 человек на 5 дней на передовую, - жалуется

солдат ВСУ в одном из ставших популярными в сети видеороликов. - А забрали разом 18 человек, которые обратно не возвращаются, и с ними и связи никакой нет.

На самом деле он понимает, что стало с теми 18, и почему они не возвращаются и уже никогда не вернутся, но боится признаться в этом даже себе.

- Мы просто заканчиваемся, как люди в стране. Нас просто ушатывают втупую и говорят, что все нормально, - это уже другая жалоба, коллективная, военно-

служащих 228-го батальона 127-й бригады территориальной обороны (Харьковская обл.), которых кинули в Артемовск (Бахмут). Они жалуются, что с января не платят зарплату, что в ротах осталось по 20 - 30 человек личного состава, что раненых не эвакуируют, что танкистов отправили в пехоту, а танков нет. Что вообще их сунули в этот Бахмут обманом, а командиры скрывают потери, потому что они зарплату получают, и не только свою, а еще и тех солдат, которые валяются на полях боев неучтенными трупами, но по бумагам числятся не просто живыми, а еще и воюющими на передовой, за что начисляются все положенные боевые выплаты и надбавки.

И таких видеороликов не один, не два, а десятки. Уже не редкость видео, где бойцы на передовой начинают грозить не только своему непосредственному командованию, но и сидящим в Киеве вершителям судеб, в том числе и самому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Вот только поздновато стали они адресовать претензии, и по крайней мере пока ничем реальным они угрожать Зеленскому и его сытой, лоснящейся от зарабатываемых миллионов команде не могут. А попытки сдачи в плен вээсушников там, где получается, пресекаются мотивированными нацистами в составе тех же ВСУ. А нередко и расстрелами не желающих воевать. Которые либо списываются на боевые потери, но чаще проходят по разделу «пропавшие без вести» - за них тогда не надо платить семьям погибших никаких компенсаций, а какое-то время можно получать их зарплату себе в карман. Что, кстати, стало в ВСУ повальной практикой. Как и то, что, используя лазейки в законодательстве, командование ВСУ отказывается демобилизовать срочников, выслуживших все мыслимые и немыслимые сроки.

Пока народ балуют живописными картинками подготовки украинских военных в Англии, на позициях трупы погибших убирать некогда.

А наш Следственный комитет продолжает фиксировать все преступления против мирного населения.

Командование высокого ранга зарабатывает на контрактах для армии, а низшее обирает «хлопцев-побратимов» по полной, требуя откатов за все: за отпуск, за перевод с передовой, за перевод в тыловую часть, даже за выплаты «боевых».

Это уже давно стало нормой. И удивляться тут нечему, потому что скотское отношение своих командиров к солдатам полностью укладывается в отношение к ним со стороны высших эшелонов украинской власти.

У НАС ДЛЯ ВАС ДЕНЕГ НЕТ

Буквально на днях власти Украины отказались делать отчисления за военнослужащих ВСУ в пенсионный фонд Украины. Получается, что проведенное в окопах время даже не войдет в страховой стаж мобилизованного. Конечно, в том случае, если он останется в итоге живым. По логике функционеров Зеленского, зачем платить за человека, если он с большой вероятностью в ближайшем будущем станет трупом. Это все равно что пускать деньги на ветер. А денег и без того маловато даже «для сэбе».

Но и тем, кто выживет, команда Зеленского не только не обещает никаких «пряников» в будущем, но и намерена отобрать те «корочки хлеба», на которые они имеют право по действующему сейчас украинскому законодательству.

- Есть большая проблема с пожизненными льготами для участников боевых действий, которые предусмотрены действующим законодательством, - заявила глава комитета Верховной рады по соцполитике и защите прав ветеранов Галина Третьякова. Между прочим, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуги народа». Мадам и раньше была отмечена не слишком гуманистическими убеждениями, когда, например, заявляла, что бедным рожать не надо, потому что у них получаются «некачественные» дети, а потому безработных надо кастрировать, чтобы не рожали «неудачников». Но такой откровенный призыв к отмене льгот тем, кто защищает ее на фронте?! Цинизм подобного уровня надо еще поискать.

- Украинские власти при помощи «Слуг народа» намерены вскоре принять закон, лишающий прав и льгот всех инвалидов. А ведь в результате военных действий на Украине появились тысячи новых инвалидов, - заявил политолог Андрей Павловский.

Нынешний киевский режим уже несчитанное количество раз обманул свое население, а теперь все больше и чаще обманывает тех, кого посылает погибать на фронт во имя чужих для них интересов. И неудивительно, если сейчас они занимают позицию «Мы вам ничего не должны», то в конце концов они сведут все к другой, еще более циничной формулировке: «А мы вас на фронт не посылали». Вряд ли стоит удивляться тому, что понявшие, как обстоят дела, и как власть относится к обычным гражданам и военнослужащим, украинцы продолжают массово уклоняться от мобилизации.

Какой разительный контраст с отношением к участникам СВО в России, даже и сравнивать не стоит.