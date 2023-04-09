Строить и жить помогаем

Работа над водоводом в Краснодоне.

В Первомайске продолжается ремонт на объектах, пострадавших в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Городу помогает прийти в себя шеф-регион - Калужская область.

- Подрядные организации работают на 34 объектах жилого фонда и социальной сферы, - сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин. - В городе работают порядка 100 специалистов из Калужской области.

Шеф-регион также поддерживает Первомайск и гуманитарной помощью. На днях гуманитарный конвой привез 43 тонны продуктов и предметов первой необходимости.

Калужская область помогает Первомайску.

- Долго наш город украинская армия стирала с лица земли. Разрушения были повсюду. Сейчас все меняется, - рассказывает жительница Первомайска Екатерина Гладких. - Отремонтированы больница, школа, детский сад, несколько многоэтажек.

Меняется и Красный Луч. Здесь местные строители и специалисты компании «Единый заказчик в сфере строительства» устраняют последствия ракетных ударов со стороны ВСУ. Как рассказали «КП» в мэрии, в жилых домах уже заменили более двух тысяч окон, отремонтировали тепловой контур в квартирах почти шести тысяч жителей, а также восстановили 27 кровель.

- Я как сейчас помню те обстрелы. Это было 16 июня и 24 июля прошлого года. Последствия были страшные, - говорит житель города Семен Горлов. - Но нас не бросили. Практически сразу начался разбор завалов и ремонт. Думаю, пройдет еще несколько недель, и внешне ничего не будет напоминать о тех взрывах.

600 МИЛЛИОНОВ ДЛЯ БРЯНКИ

Тридцать три объекта в Брянке планирует восстановить в этом году Брянская область. Регион-шеф выделит на ремонт 600 миллионов рублей.

- На этот год у нас запланирован ремонт 33 объектов в Брянке, - сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.

В прошлом году на восстановление Брянки было выделено 560 миллионов, и на эти деньги было сделано немало.

- У нас сейчас как новые районная больница и поликлиника, школы, детские сады, - рассказывает брянчанка Юлия Солодова. - Мы из города превращались в деревню, сейчас же все становится на свои места.

- Брянка застряла на уровне 90-х годов прошлого века, - добавляет другой горожанин, Геннадий Грядковский. - Больших строек здесь не было лет 30. Все только рушилось, приходило в негодность, становилось аварийным. Сегодня Брянка возрождается, это заметно.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ

В поселке Славяносербск специалисты из Алтайского края заменили трансформаторную подстанцию и силовой трансформатор, чтобы не было перебоев с электричеством.

- Оборудование соответствует современным требованиям безопасности и энергоэффективности, - сообщили в Республиканской сетевой компании (РЭС).

Кроме этого, алтайцы заменили на железобетонную пришедшую в негодность деревянную опору, а их лутугинские коллеги обрезали деревья вдоль трасс воздушной линии. Таким образом, по данным РЭС, теперь 300 жителей обеспечены электроэнергией.

Строительство воздушной линии электропередачи в Лутугинском районе.

- Теперь проблем с электричеством у нас не будет, в поселке все новое установили и привели в порядок то, что уже аварийное было, - говорит жительница Славяносербска Ирина Дикина. - Продукты хоть в холодильнике перестанут пропадать. И на электроплите готовить можно.

Также электросети налаживают в поселке Белореченском. Здесь специалисты из Ульяновска и ЛНР строят воздушную линию электропередачи протяженностью порядка 600 метров.

- Уже установлены десять опор, завершить работы планируется в ближайшие месяцы, - говорят в министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. - Более сотни абонентов будут обеспечены бесперебойным и качественным электроснабжением.

Алтайцы заменили трансформаторную подстанцию в Славяносербске.

ВОДА В КРАСНОДОНЕ БУДЕТ

В Краснодоне специалисты предприятия «Лугансквода» приступили к замене второй половины аварийного участка магистрального водовода, от которого запитаны порядка шести тысяч потребителей.

- Специалисты уже ранее проложили трубу в траншею. Там 350 метров спаяно новой пластиковой трубы. И вот еще один участок. Будет заменено еще 300 метров, - рассказал представитель предприятия Дмитрий Бидлюченко.

Ремонт этого водовода очень важен, потому что в случае порыва без воды остается большая часть города.

- Водовод считается одной из главных артерий по водоснабжению города Краснодон. Водовод аварийный, 96 процентов утечек в основном на этом участке водовода. Обеспечивает все кварталы северо-западной части города и частный сектор, - отметил главный инженер краснодонского департамента «Луганскводы» Мубариз Зейналов.

Работы на магистральном водоводе находятся в завершающей стадии.

- Перебои с водой постоянно были, надеемся, что с обновлением систем с этой проблемой мы долгие годы больше не столкнемся, - говорит житель города Роман Лесик.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Деревья не дадут забыть

Больше 13 тысяч сеянцев сосны на площади в три гектара высажено в Николаевском лесничестве в рамках международной акции «Сад памяти».

- Очень важно чтить подвиг воинов-земляков, отдавших жизни за наше мирное небо. Герои будут жить, пока жива наша память о них, - говорит начальник территориального отдела Ольга Киселева. - «Сад памяти» - это не просто акция, это начало новой традиции, которая призвана сохранять память о подвиге предков.

Напомним, что старт акции «Сад памяти» в ЛНР был дан 18 марта вблизи села Макарово, в Станично-Луганском районе, где представители власти, волонтеры и местные жители высадили более 12 тысяч молодых сосен. Заложенный лес назвали «Память поколений».

Акция «Сад памяти» в ЛНР продолжается. По словам врио министра природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Елены Бойко, в планах провести порядка 200 мероприятий.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого на сайте организации садпамяти2023.рф необходимо зарегистрироваться и выбрать на карте из списка мест, где планируется сажать деревья, удобную локацию. Инвентарь и саженцы предоставляют организаторы.