Из Симферополя в Скадовск пустили автобус

Как сообщили в Министерстве транспорта Херсонщины, открыть дополнительный маршрут было решено из-за грядущего летнего увеличения пассажиропотока. Путь проходит через Скадовск, Каланчак, Армянск и Симферополь. Жители Херсонской области с нетерпением ждали его открытия. Ведь благодаря расширению сухопутных перевозок они смогут чаще общаться с родственниками с полуострова и оформлять необходимые документы в Крыму.

МАРШРУТ И СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ

На маршруте до Скадовска курсируют автобусы повышенной комфортности, которые будут ходить дважды в день. Первый рейс из Симферополя отправляется в 7.00, и дорога займет 5 часов 30 минут. Следующий рейс из крымской столицы - в 15.30, а его продолжительность составит 4 часа 50 минут. Рейсы из Скадовска запланированы на 7.00 и 13.00. Время в пути составит 5 часов 45 минут и 6 часов 30 минут соответственно.

Такой график был составлен по желанию пассажиров.

- При Украине никто не переживал за качество предоставления услуг и за безопасность перевозок пассажиров. Сейчас мы рассмотрели все пожелания пассажиров и надеемся, что они будут довольны, - подчеркнули в ГУП «Херсонтранс».

Приобрести билеты можно в кассах автовокзала, а цена демократичная - 1300 рублей. Фото: Таврия. Новости

Из Крыма автобусы отправляются с автостанции «Курортная», а из Скадовска - с автовокзала на улице Пасечника, 3. Стоимость билетов - 1300 рублей. Приобрести их можно в любой кассе автовокзала с 5.00 до 17.30.

- У меня дочь живет в Ялте, поэтому очень здорово, что мы теперь сможем ездить друг к другу чаще, - рассказывает пассажирка первого рейса Оксана. - Помню, лет 10 назад цены на билеты на автобусы менялись постоянно. Туда едешь за одну цену, а обратно тебе называют совершенно другую - дороже.

В планах властей Херсонской области - открытие дополнительных маршрутов в отдаленные районы региона и межрегиональных рейсов, например, в Ялту. Позже на автобусе можно будет отправиться в Краснодар и Ростов - Минтранс России уже занимается этим проектом.

ПОЙДУТ ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА

Уже совсем скоро из Херсонской области в Крым будут ездить и пассажирские поезда. Как отметил врио губернатора Владимир Сальдо, железнодорожное сообщение между двумя регионами уже полностью восстановлено, но на данный момент поезда перевозят только грузы.

- Пока пассажирские перевозки не организованы - мы организуем их этим летом, - отметил Владимир Сальдо.

Для возобновления железнодорожного сообщения с Крымом все почти готово.

Открытия железнодорожного сообщения между Херсонской областью и Крымом с нетерпением ждут жители обоих регионов.

- Автобусы - это хорошо, но я всегда поезда больше любил, - говорит херсонец Андрей Жданько, - там и вздремнуть можно, и трясет меньше. Да и вещей взять можно много - самое то для отпуска.