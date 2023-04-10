Паспортизация ускорится

В ДНР 28 марта открылись семь новых пунктов приема документов на получение российского паспорта. В частности, два новых офиса начали работу в Мариуполе - на улице Металлургов в парке им. Гурова и на улице Киевской в бывшем здании Орджоникидзевского РОВД. Также дополнительные пункты открылись в Шахтерском, Амвросиевском, Старобешевском районах, Макеевке и Енакиеве.

В торжественном открытии новых офисов принял участие заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Кирилл Адзинов. Он подчеркнул, что открытие дополнительных пунктов позволит увеличить количество принимаемых от жителей города заявлений на оформление паспорта Российской Федерации.

Адреса новых пунктов:

г. Мариуполь, ул. Киевская, 47;

г. Мариуполь, пр. Металлургов, 148;

Шахтерский район, с. Дмитровка, ул. Центральная, 57;

Амвросиевский район, с. Благодатное, ул. Ленина, 26;

Старобешевский район, г. Комсомольское, ул. Кирова, 33;

г. Макеевка, ул. Островского, 20;

г. Енакиево, ул. Тиунова, 109 (отделение ГП «Почта Донбасса»).

В это же время возобновляется прием документов на получение паспорта гражданина Российской Федерации в Иловайске (ул. Шевченко, 139) и Зугрэсе (ул. Пушкина, 5).

Всего на территории республики действуют более 60 пунктов приема и выдачи документов.

Также новые пункты, где жители ДНР могут подать документы и получить паспорт гражданина РФ, открылись на базе Многофункциональных центров (МФЦ) и «Почты Донбасса». В одном из таких, в здании «Единого центра связи» в Донецке, «КП» рассказали об особенностях работы. Здесь прием граждан осуществляют шесть сотрудников Миграционной службы, трое из них занимаются дактилоскопированием и фотографированием. Каждый сотрудник может принять в день от 30 до 45 человек.

- От 15 до 20 минут занимает работа с одним человеком, включая время заполнения карточки, - рассказал сотрудник Миграционной службы ДНР.

- Паспорт оформила через МФЦ. Подала документы и через две недели уже забрала документ. Теперь записалась в пенсионный, чтобы переоформить пенсию на российскую - сумма должна получиться больше, чем была, - говорит дончанка Екатерина Наумченко.

- Недавно узнала, что теперь в МФЦ принимают документы на паспорт и по субботам. Приехали в МФЦ в Калининском районе Донецка, чтобы взять талон на паспорт маме, ей 77 лет. Даже не ожидали, что сразу сможем подать документы, так как очереди не было. Сотрудники очень приветливые, во всем помогли, - говорит жительница Червоногвардейского района Макеевки Виктория Шустова. - Люди приходят, спокойно берут талоны на ближайшие даты, вся работа налажена, что не может не радовать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Очередей станет меньше

В ДНР придумали, как бороться с очередями на получение документов.

- Определили конкретные шаги, которые необходимо сделать министерству экономического развития и руководству МФЦ ДНР, чтобы разобраться с очередями. Надо задействовать дополнительные площади, привлечь больше сотрудников, сделать все возможное, чтобы процесс предоставления всех услуг был максимально упрощен, - отметил первый заместитель председателя регионального правительства Рустам Мингазов.

Также он заявил, что в республике будет прорабатываться организация получения документов «на выезде».

- Мы не можем допускать, чтобы наши предприятия простаивали, пока сотрудникам приходится часами стоять в очередях для получения или замены паспорта. Вопрос находится на особом контроле у председателя правительства Виталия Хоценко. Будем всей командой и дальше работать в этом направлении, - добавил первый зампред правительства ДНР.

Кстати, в МВД призвали граждан заранее рассчитывать время своего визита в подразделения и воздержаться от неоправданно раннего приезда. Согласно статистике, во второй половине рабочего дня число посетителей существенно снижается.

КОНКРЕТНО

Полный список адресов отделений по выдаче и приему документов, а также график их работы можно найти на сайте Миграционной службы ДНР - мс.мвдднр.рус.

Записаться в электронную очередь удастся в любом отделении.

Телефон горячей линии МС ДНР +7-949-099-49-49

Перечень необходимых документов для оформления паспорта

Заявление о выдаче паспорта;

Свидетельство о рождении заявителя. В случае, если данный документ отсутствует, информация может быть записана на основании сведений, указанных в паспорте гражданина ДНР или Украины;

Паспорт гражданина ДНР или Украины со штампом о регистрации по месту жительства на территории ДНР, либо с приложением адресной справки о регистрации, выданной к ID-карте;

Две личные фотографии размером 35х45 мм;

Для несовершеннолетних граждан от 14 лет, не имеющих паспорта, предоставляется документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (адресная справка, иные документы при наличии).

ВАЖНО

- Документы, содержащие информацию на украинском языке, в том числе паспорт гражданина Украины, а также печати и штампы, подлежат обязательному переводу. Такие документы могут быть переведены заявителем на русский язык собственноручно или машинописным способом и заверены лицом, осуществившим перевод, без нотариального заверения.

- С заявлением о выдаче паспорта гражданина РФ имеют право обратиться граждане ДНР, Украины, а также лица без гражданства, на 30.09.2022 постоянно проживавшие на территории Донецкой Народной Республики или ранее постоянно проживавшие на указанной территории, и выехавшие из ДНР в Российскую Федерацию.