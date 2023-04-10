Завершается ремонт крупнейшего железнодорожного узла

Сергей Сизенченко.

Пассажирское движение по железнодорожным путям между Волновахой и Мариуполем запущено с июля прошлого года. Сейчас на крупнейшем ж/д узле региона - в Волновахе - завершаются ремонтно-восстановительные работы. Вскоре поезда смогут пойти и по другим направлениям.

По словам заместителя начальника станции Волноваха Сергея Сизенченко, за время ремонтных работ на железнодорожных путях восстановлено порядка 96 процентов повреждений.

Сейчас назвать точную дату возобновления движения невозможно. Полноценное функционирование железнодорожного сообщения в республике зависит и от обстановки в городах. Донецк и Ясиноватая находятся под обстрелами украинских боевиков.

- По путевому хозяйству мы практически все восстановили. Остались мелкие нюансы, недочеты устраняются, как только подвозятся материалы, - заявил Сизенченко. - На данный момент не можем ни в Донецк ехать, ни на Приднепровскую дорогу. Объемы нулевые. Ждем восстановления сообщений со всеми дорогами.

- Ждем, когда обстановка позволит запустить поезда между городами и спокойно можно будет поехать в Ясиноватую к родственникам, - говорит жительница Волновахи Светлана Тимченко. - Многие ездят на поезде из Мариуполя в Волноваху и обратно. Это очень удобно, особенно сейчас, когда начался дачный сезон.

Тамара.

- Но очень хочется дополнительных рейсов. На 12 часов или на час дня, - добавляет другая жительница, Тамара, о сообщении между Мариуполем и Волновахой.

В республике открываются дополнительные пункты приема документов и выдачи паспортов РФ.

Расписание движения

Волноваха - Мариуполь

Отправление 6.13.

Прибытие 8.20.

Отправление 17.30.

Прибытие 19.37.

Мариуполь - Волноваха

Отправление 6.30.

Прибытие 8.45.

Отправление 17.30.

Прибытие 19.45.

Актуальная информация о графике движения - на сайте «Донецкой железной дороги» - dnrailway.ru