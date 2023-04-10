Популярный российский артист Егор Бероев встретился в Енакиево с демобилизованными студентами ДНР

Егор Бероев рассказал о своем творческом пути, о работе своего благотворительного фонда, поделился советами из жизни. Фото: Общество «Знание»

Популярный российский артист Егор Бероев встретился с демобилизованными студентами ДНР в Енакиево. Мероприятие организовал филиал Российского общества «Знание» в ДНР.

В пресс-службе общества «Знание» рассказали, что беседа с Бероевым прошла в формате открытого диалога. Актер рассказал о своем творческом пути, о работе своего благотворительного фонда, поделился советами из жизни.

- Я горжусь вами, горжусь вашей землей, горжусь талантами, которые здесь выросли. Я много читал о Донбассе, о городе Енакиево: на этой земле родились удивительные люди. И ваша молодежь очень отличается от нашей, которая учится в наших вузах. Вы — сильнее, у вас больше духа и силы воли. Я бы хотел, чтобы наши ребята больше знали о вас, ведь вам есть, что сказать им: и о дружбе, и о любви, и об отношениях к товарищам и родителям. Мы стали забывать об этом. Я восхищаюсь тем, насколько эти ценности здесь активны, насколько в людях живы правильные ориентиры, — отметил Бероев.

Отвечая на вопрос одной из студенток о главных советах для молодежи, актер подчеркнул, как важно ценить себя и быть честным с самим собой, уважать старших и ценить своих наставников.

Беседа с артистом прошла в формате открытого диалога. Фото: Общество «Знание»

Также на встрече выступила директор филиала «Знание» в ДНР Людмила Сапрыкина и действующий специалист Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Людмила Саулина. Мероприятие было организовано в рамках цикла лекций для демобилизованных студентов «Герои нашего времени!» от Российского общества «Знание».

Егор Бероев — российский актер театра, кино и телевидения, телеведущий, общественный деятель. Известность приобрел после выхода фильма «Турецкий гамбит», где он исполнил главную роль. Всего за свою актерскую карьеру сыграл более 50 ролей в кино и сериалах.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дончане о Вербном воскресенье: «Наша вера сильней обстрелов!»

Несмотря на то, что ВСУ регулярно обстреливают все районы ДНР, верующие пришли на службы (подробнее)