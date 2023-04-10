Как будет работать комиссия Правительства ЛНР по вопросам выплаты зарплаты и легализации труда

Работники предприятий получат дополнительную гарантию своевременной выплаты зарплаты. Фото: «Луганьмедиа»

Правительство ЛНР своим постановлением от 7 апреля 2023 г. №40/23 создало межведомственную комиссию по вопросам выплаты заработной платы и содействия легализации трудовых отношений на предприятиях и в организациях Республики. Контроль за ее деятельностью возложен на заместителя председателя Правительства ЛНР Анну Тодорову.

- В целях соблюдения трудовых прав граждан в части легализации работодателями существующих трудовых отношений, своевременной и в полном размере выплаты заработной платы работникам Правительство Луганской Народной Республики постановляет: образовать межведомственную комиссию по вопросам выплаты заработной платы и содействия легализации трудовых отношений на предприятиях и в организациях Республики, - говорится в постановлении.

Правительство утвердило положение о комиссии, согласно которому основными ее задачами являются:

• мониторинг своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам на предприятиях и в организациях ЛНР;

• выявление причин образования задолженности по заработной плате перед работниками предприятий и организаций ЛНР;

• выработка мер по решению вопросов обеспечения погашения задолженности по выплате заработной платы и содействия легализации трудовых отношений;

• координация работы органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, профсоюзных организаций, предприятий и организаций по погашению задолженности по выплате заработной платы;

• рассмотрение вопросов соблюдения государственных гарантий по оплате труда в части выплаты заработной платы не ниже законодательно установленной величины минимального размера оплаты труда и принятия мер, обеспечивающих повышение уровня реального содержания заработной платы;

• рассмотрение вопросов соблюдения требований трудового законодательства в части своевременной оплаты труда и доведения размеров заработной платы до минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением, легализации "теневой зарплаты";

• рассмотрение предложений контрольных и надзорных органов государственной власти по вопросам легализации трудовых отношений.

Подробнее с правами и организацией деятельности комиссии можно ознакомиться на сайте Правительства.

Напомним, ранее такая комиссия была создана в ДНР. Ее возглавила вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Северодонецке «Единый заказчик» восстанавливает более 200 объектов жилого фонда

В разрушенном городе уже свыше 30 тысяч местных жителей обеспечены теплом (подробнее)