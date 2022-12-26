Били по жилому сектору: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами натовского калибра

Последствия обстрела Петровского района Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
На протяжении всего дня под огнем украинских войск находится Петровский район Донецка. Противник наносит по нему удары натовской артиллерией с 9 часов утра.
Последствия обстрела Петровского района Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
Последствия обстрела Петровского района Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
Многочисленные обстрелы привели к повреждениям жилого сектора и ранениям мирных людей. Так, известно, что минно-взрывную травму получил мужчина 1954 года рождения.
- Госпитализирован в городскую больницу № 14, - проинформировал в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
Последствия обстрела Петровского района Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
Позднее мэр сообщил о еще одной пострадавшей.
Последствия обстрела Петровского района Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
Последствия обстрела Петровского района Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
- В результате обстрела Петровского района получила ранение женщина 1939 года рождения и повреждена кровля многоквартирного дома, - проинформировал он.
Последствия обстрела Петровского района Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
Последствия обстрела Петровского района Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
Известно также, что повреждения получили многоквартирные жилые дома, расположенные по улицам Добровольского, 3 и 5, Новосадовая, 20, Новолесная, 19 и Петровского, 260. На улице Обольская, 16 зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, он загорелся. Прямое попадание было также в многоквартирный дом на площади Победы, 27.
Последствия обстрела Петровского района Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
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