Помощь будет оказана: Губернатор Ульяновской области пообещал оказать содействие в лечении пятилетней девочки из Рубежного и ее отца

Семье предложили переехать в Ульяновск для оказания квалифицированной медицинской помощи. Фото: Администрация Лутугинского района

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских побывал с рабочим визитом в подшефном Лутугинском районе ЛНР. В ходе визита он посетил пункт временного размещения граждан, которых эвакуировали из зоны боевых действий, и встретился с семьей беженцев из Рубежного. Об этом сообщили в администрации района.

Во время боевых действий в городе Рубежное мужчина был ранен. Фото: Администрация Лутугинского района

Там рассказали, что руководитель региона-куратора пообещал помочь с лечением пострадавших людей. Так, губернатор взялся посодействовать в оказании медицинской помощи пятилетней девочке Илоне и ее больному отцу. Во время боевых действий в городе Рубежное мужчина был ранен.

- Семье было предложено переехать в Ульяновск для оказания квалифицированной медицинской помощи, - уточнили в мэрии.

Руководитель региона-куратора пообещал помочь с лечением пострадавших людей. Фото: Администрация Лутугинского района

Сообщается также, что губернатор заверил жителей в том, что оказание помощи подшефному региону продолжится и дальше. Так, в ходе нынешнего визита он проинспектировал ремонт на подведомственном объекте - школе № 1 в поселке Георгиевка. К весне здесь планируют завершить восстановление кровли и приступить к внутренним работам, чтобы к началу следующего учебного года дети смогли полноценно приступить к учебе.

Сейчас ульяновские специалисты ведут ремонт школы № 1 в поселке Георгиевка. Фото: Администрация Лутугинского района

Кроме того, ульяновские специалисты оказали помощь в подготовке социальных объектов района к зиме и произвели запуск котельных в поселках Белореченский и Успенка. Сейчас они занимаются ремонтом дороги в селе Первозвановка.

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