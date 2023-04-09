В Донецке литургию в Вербное Воскресенье провел митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион

Митрополии Иларион возглавил Божественную литургию в Свято-Николаевском архиерейском соборе. Фото: Донецкая епархия

Сегодня, 9 апреля, в Вербное Воскресенье, тысячи жителей Донецка пришли в православные храмы. Несмотря на обстрелы, которые продолжали вести украинские боевики. Богослужения прошли и в столичном Спасо-Преображенском кафедральном соборе, их совершил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой епархии УПЦ.

- Высокопреосвященнейший Иларион, митрополит Донецкий и Мариупольский по случаю праздника и воскресного дня совершил торжественные богослужения. Накануне, 8 апреля владыка совершил Всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Донецка, а в сам день праздника возглавил Божественную литургию в Свято-Николаевском архиерейском соборе города Донецка, — сказано в сообщении.

Тысячи жителей Донецка пришли в православные храмы. Фото: Донецкая епархия

Дончане с ветками вербы собрались у собора для церковного омовения святой водой, обряда освещения вербы и последующей литургии. В православии есть обычай хранить освященные в этот праздник вербы в течение всего года, украшать ими иконы в доме.

Праздничные богослужения по случаю Входа Господнего в Иерусалим сегодня проходят по всей Республике.

Дончане с ветками вербы собрались у собора для церковного омовения святой водой. Фото: Донецкая епархия

Напомним, день Входа Господня в Иерусалим – двунадесятый праздник,. Вход в Иерусалим знаменует, с одной стороны, признание Иисуса Мессией, а с другой — являет собой прообраз входа Сына Человеческого в рай.

Впереди – Страстная седмица, каждый день которой именуется Великим, воспоминание Тайной Вечери, Крестных Спасительных Страстей Господних, Погребения Христова и Его Светлого и Славного Воскресения.

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