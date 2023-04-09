В здании торгового университета в Донецке с 10 апреля откроется новый пункт выдачи паспортов РФ

МВД ДНР принято решение территориально разделить пункты приема документов и пункты выдачи паспортов. Фото: МВД РФ

В столице ДНР с 10 апреля откроется новый пункт выдачи паспортов РФ. Он будет в здании Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Об этом сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- Большинство граждан, которые ранее подали документы на получение первого паспорта РФ в Донецке (в МФЦ и районных подразделениях Миграционной службы МВД), будут получать готовые паспорта по адресу: г. Донецк, бул. Шевченко, д. 30 (здание торгового университета), - написала в своем телеграм-канале Селиванова.

Она попросила жителей внимательно читать СМС о готовности паспорта РФ. Там указано время и место получения вашего паспорта.

- Для тех, кто невнимательно прочитает СМС о дате и месте получения готового паспорта, сообщаю: от МФЦ на проспекте Ильича до пункта выдачи на бульваре Шевченко можно дойти пешком за 20 минут, - отметила депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что для оптимизации рабочего процесса и удобства граждан руководством МВД по ДНР было принято решение территориально разделить пункты приема документов и пункты выдачи паспортов.

Одними из первых это сделали в Мариуполе. В примоском городе 5 апреля на проспекте Ильича начал работу новый пункт выдачи российских паспортов. В нем обслуживаются жители Ильичевского, Приморского и Жовтневого районов. Ежедневно документы смогут получить до тысячи горожан.

- Жители Ильичевского, Приморского и Жовтневого районов могут подать заявление на получение паспорта гражданина Российской Федерации в ближайшем действующем пункте по месту проживания. А за получением готового документа им следует обратиться в основной пункт на проспекте Ильича, - говорится в сообщении МВД России.

По последним данным, в Республике работают более 60 пунктов приёма и выдачи документов. Жителям ДНР выдано более 682 тысяч российских паспортов. Ранее сообщалось, что к пунктам приема Миграционной службы МВД ДНР с 13 марта добавились пункты в МФЦ и отделениях «Почты Донбасса».

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