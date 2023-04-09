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«С конца сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года банки предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на сумму 69,3 млрд рублей, в том числе в феврале - на 1,8 млрд рублей по 5,5 тыс. кредитов», - говорится в сообщении Центробанка России.

Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах еще в октябре прошлого года. Речь о возможности не платить по долгам в течение военной службы. Причем такое право касается не одного, а всех кредитов семьи солдата.

Отсрочка дается на весь период частичной мобилизации или службы по контракту плюс тридцать дней. И если после службы боец отправляется лечиться в госпиталь, то кредитные каникулы распространяются и на срок выздоровления.

Отсрочки положены не только военнослужащим Минобороны, но и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующим в СВО.

Но есть уточнение: отсрочка касается только тех кредитов, которые были заключены до мобилизации или подписания контракта. Нельзя набрать долгов, уже уйдя в армию, а потом не платить по ним.

Право потребовать кредитные каникулы у бойцов есть до конца 2023 года. Хоть закон был подписан осенью 2022-го, но его сила имеет обратный эффект. Он распространяется на все долги, начиная с 24 февраля 2022 года.

Если солдат погибнет или получит серьезную рану, все кредиты автоматически списываются. Лимита по списанию нет - то есть ипотечные долги тоже обнулятся.

Президент поручил Налоговой службе следить за правами мобилизованных. А еще она защитит депозиты солдат от неправомерных взысканий.

Налоговая будет сообщать банкам о смерти человека. После этого получить деньги с его депозитов по обычным правилам уже нельзя. Средства смогут снять только официальные наследники после вступления в наследство.

Если человека забрали в армию до того, как он успел связаться с банком по поводу своего кредита, банк может подтвердить мобилизацию должника в налоговой. Более того, банки обязаны уточнять эти сведения, а налоговики обязаны им отвечать. Никакой кредитор не сможет сказать: «Ну вы меня не предупредили, сами виноваты».