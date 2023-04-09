Финалистка «Лидеров России» выдвигается в депутаты

Светлана Чуднова.

«Единая Россия» продолжает принимать документы от желающих баллотироваться в депутаты от партии. Напомним, заявки на участие в предварительном голосовании можно подать до 27 апреля. В Херсонской области зарегистрировали уже 30 человек. Среди кандидатов и финалистка «Лидеров России. Возрождение» Светлана Чуднова.

Женщина работает учителем истории в школе села Благодатное Скадовского района. По словам Светланы Чудновой, она решила баллотироваться из-за неразрывной связи ее семьи с Херсонской областью.

- Мы с семьей всегда много путешествовали, поэтому состояние нашего края есть с чем сравнить и есть непреодолимое желание работать над тем, чтобы наша область больше никогда не была депрессивным регионом, которым она стала за последние девять лет. Херсонская область богата уникальными рекреационными зонами, сельскохозяйственными угодьями, заповедниками, нужно просто приложить максимум усилий для того, чтобы возродить все то, что так методично было уничтожено прежними властями, - заявила Светлана Чуднова.

Она отметила, что решила вступить в партию «Единая Россия», потому что - это та организация, где «не нужно говорить высокопарных слов и популистских лозунгов».

- Это собрание людей, которые реализуют свои обещания, коммуницируют со всеми категориями населения и работают над улучшением жизни каждого человека. В такой сложной обстановке поддержка партии дает уверенность в том, что мы сможем возродить свой край и сделать жизнь граждан максимально качественной, - считает учитель.

Кстати, участие в «Лидерах России. Возрождение» дало возможность получить Светлане Чудновой ценный опыт в искусстве коммуникации, разборе управленческих задач и принятия ответственных решений.

- Конкурс «Лидеры России» для нас, жителей Херсонщины, - просто невероятное события, дающее уверенность в том, что есть государство, в котором ценят знания и качества человека, а не его материальное положение или наличие хороших связей, - заключила Светлана Чуднова.