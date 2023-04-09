Стань «Лидером России»

Победители четвертого сезона конкурса «Лидеры России» на встрече с Владимиром Путиным. Фото: kremlin.ru

«Лидеры России» - одно из главных достижений президентской платформы «Россия - страна возможностей», которая, кстати, началась именно с этого конкурса.

В нынешнем году конкурс, нацеленный на поиск перспективных управленцев, обрел новый формат: создатели обновили его программу, получив обратную связь от выпускников прошлых лет, чтобы дать еще больше возможностей каждому конкурсанту.

Как подчеркнул генеральный директор платформы «Россия - страна возможностей», и. о. ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алексей Комиссаров, в конкурсе ждут не только представителей сферы государственного управления, но и руководителей из разных отраслей, в том числе предпринимателей:

- Многие думают, что «Лидеры России» - это конкурс только для тех, кто работает в сфере госуправления или планирует уйти на госслужбу. Но на самом деле это проект для всех управленцев: и государственных служащих, и тех, кто работает в крупных компаниях или малом и среднем бизнесе, и тех, кто руководит научными и образовательными организациями. Уверен, что задания конкурса приятно удивят и вдохновят лидеров из разных сфер, а пользу от проекта сможет получить абсолютно каждый конкурсант.

840 тысяч заявок и 400 выгодных назначений

Принять участие в проекте могут управленцы в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие опыт руководства от двух лет, то есть практический опыт на руководящей позиции и (или) наличие одного или более человек в подчинении, опыт руководства людьми, проектными командами, ресурсами, подрядчиками. Участие - бесплатное.

В числе призов конкурса - грант в размере 1 млн рублей для изучения программ высшего образования, возможность встретиться с ведущими российскими управленцами и перенять их опыт, комплексная оценка экспертами управленческих способностей и навыков, а также перспектива включения в программу развития управленческого кадрового резерва.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента РФ. За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тысяч заявок со всей России и свыше 400 человек получили назначения на высокие должности, среди которых главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих компаний и государственных холдингов.

Активная позиция во всем

Активными участниками проекта стали управленцы из новых регионов России. Многие из них не только доходили до полуфинала и завоевывали первые места в конкурсе, но и смогли в дальнейшем применить полученные знания и прокачанный опыт на благо родной земли. Так, участники четвертого сезона «Лидеры России» создали в мае 2022 года общественный проект восстановления системы образования на территориях, освобожденных в ходе спецоперации. И он уже реализуется - ряд положений включен в проект программы развития образования Херсонской области.

Дмитрий Богомолов.

- Мы решили, что не имеет смысла вносить изменения в ранее действующую на этих территориях систему образования, а стоит выстроить ее заново. Мы опирались на современные российские разработки и использовали опыт предыдущих поколений, - рассказал участник четвертого сезона конкурса управленцев, главный специалист министерства образования и науки Херсонской области Дмитрий Богомолов.

Отец восьмерых детей и представитель династии педагогов, Дмитрий специально переехал с Кубани в Херсонскую область, считая своим долгом принять участие в возрождении образования на освобожденных территориях. На новом месте он поступил на юридический факультет Херсонского государственного университета, чтобы получить профильное образование в сфере государственного управления.

Еще один участник конкурса - полуфиналист Кирилл Ямковой, узнав о начале спецоперации, отправился в зону боевых действий в Херсонской области в качестве военнослужащего.

Кирилл Ямковой.

- Я видел, как украинский режим все восемь лет нацеливался на возвращение Крыма под свой контроль. Для меня это принципиальный вопрос - мы не допустим, чтобы враг даже попытался продвинуться на нашу землю. Мы, солдаты, чувствуем огромную поддержку гражданского общества. Хочется выразить благодарность всем волонтерам и просто неравнодушным жителям нашей страны, которые не остаются в стороне, - объяснил свою позицию Кирилл.

По мнению участников прошлых лет, конкурс, кроме поиска и поддержки перспективных руководителей-лидеров, выполняет еще одну важную роль - создает прочные связи между управленцами разных поколений. Ведь, работая в одной команде, молодежь и люди старшего возраста смогут дополнить и усилить друг друга. И это сотрудничество, обмен мнениями, взглядом на вещи и опытом, несомненно, пригодится им и для личностного и профессионального роста, и для того дела, которым они в дальнейшем будут заниматься.

Стартовал новый сезон конкурса среди перспективных управленцев со всей страны, проекта для тех, кто хочет приносить пользу. Присоединяйтесь!

ВНИМАНИЕ

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать на сайте проекта лидерыроссии.рф.