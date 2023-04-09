Восстанавливаем историю

Один из вариантов проектного решения военного мемориального кладбища «Донецкое море» (эскиз).

В прошлом году силами Российского военно-исторического общества (РВИО) в ДНР был в рекордные сроки восстановлен мемориальный комплекс Саур-Могила. В текущем - работа, возвращающая памятники истории, продолжится: военные строители восстановят еще несколько мемориалов в Донбассе.

- На ближайшее время главное наше направление - это Новороссия, Донбасс. Речь идет о проектах в новых регионах России: в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, в Запорожской и Херсонской областях. Мы говорим о памятниках не только военно-исторической тематики, тематика будет шире, - сказал заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

В прошлом выпуске мы уже писали, что к 80-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в Донецке будет реконструирован мемориал шахты № 4/4-бис - место массового захоронения жертв фашизма.

Также в планах Российского военно-исторического общества - благоустройство военного мемориального кладбища «Донецкое море». На кладбище, на Аллее героев, захоронены герои Донбасса - первый глава ДНР Александр Захарченко, «Моторола», «Гиви», «Корса», «Воха» и другие.

- Мы знаем, как важно не забывать тех, кто отдал жизнь за освобождение Донбасса. Олицетворение памяти наших героев должно быть достойно их подвигов, - заявил Денис Пушилин.

Также стараниями РВИО будет также увековечена память героев шахтерских дивизий Донбасса. Уже в первые дни Великой Отечественной войны исключительно за счет призываемых из запаса обученных военнообязанных молодых шахтеров было сформировано три стрелковые дивизии: 383-я в Сталино (Донецк), 393-я в Славянске и 395-я в Ворошиловграде (Луганск). Бойцы-шахтеры стояли на своих рубежах до конца, служа примером беззаветного мужества.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

- Памятники и мемориалы нужно восстанавливать и благоустраивать, ведь это наша история. Молодому поколению нужно прививать чувство патриотизма, а для этого мы чтим подвиги наших героев, память погибших. Это заложено в нас, это у нас в крови, - говорит житель Донецка Сергей Чураков. - Наша молодежь сейчас особенная, дети вступают в патриотические организации, занимаются поисковыми работами, создают проекты. Даже на тех территориях, которые были освобождены в прошлом году, и сейчас, которые восемь лет находились под промыванием украинской пропагандой, молодежь настроена патриотично, ведь родители все это время рассказывали им об истинных героях.