Стань «Лидером России»

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

4 апреля стартовал пятый сезон конкурса «Лидеры России», с помощью которого идет поиск перспективных управленцев. Впервые участие в нем могут принять представители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

- Мы очень ждали новый сезон, анализировали обратную связь от выпускников конкурса вместе с наблюдательным и экспертным советами, - рассказывает генеральный директор платформы «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров. - В механике конкурса будет несколько интересных нововведений, с ними конкурс даст еще больше возможностей каждому зарегистрированному участнику. Приглашаю всех участвовать и пробовать свои силы.

Алексей Комиссаров.

Принять участие в конкурсе могут не только представители сферы государственного управления, а и руководители разных отраслей.

- На самом деле это проект для всех управленцев, развивать свои навыки нужно всем: и государственным служащим, и тем, кто работает в крупных компаниях или малом и среднем бизнесе, и тем, кто руководит научными и образовательными организациями, - говорит Комиссаров. - Уверен, что задания конкурса приятно удивят и вдохновят лидеров из разных сфер, а пользу от проекта сможет получить абсолютно каждый конкурсант.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе «Лидеры России» необходимо на сайте лидерыроссии.рф. Такой возможностью обладают граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств в возрасте от 18 до 55 лет включительно на момент регистрации на конкурс, у которых есть опыт управления не менее двух лет. Однако для некоторых треков могут быть установлены отдельные требования к гражданству, возрасту и управленческому опыту.

ВЗЛЕТ КАРЬЕРЫ

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. За предыдущие четыре года на участие в конкурсе было подано более 840 тысяч заявок со всей России, и по итогу свыше 400 человек получили назначения на высокие должности: это и главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранения и культуры. Кроме этого, победители получают по одному миллиону рублей на образование, а также возможность встретиться с ведущими российскими управленцами.

- 49 выпускников программы кадрового управленческого резерва руководят регионами России, - подчеркивает Алексей Комиссаров. - Для Президентской академии - это гордость и стимул для развития. В их числе, кстати, и финалист второго сезона, экс-премьер ДНР Виталий Хоценко.

АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ

Победитель четвертого сезона «Лидеров России» Олег Трофимов сейчас занимает должность первого заместителя министра образования и науки ДНР.

Олег Трофимов.

- В образовании я работаю уже 14 лет, прошел путь от ассистента кафедры до руководителя Института биологии в родном университете. На мой взгляд, сегодня одной из важных составляющих образования становится воспитательная работа, в том числе патриотическое воспитание подрастающего поколения, - сказал на встрече Президента РФ с победителями конкурса Олег Трофимов.

Также должность в Донецкой Народной Республике получил и финалист трека «Бизнес и промышленность» четвертого сезона Юрий Чекунов из Югры. Сегодня он в качестве первого заместителя главы администрации Макеевки курирует восстановление социальных объектов.

Юрий Чекунов.

- Наша основная задача - обеспечить нормальные условия жизни людей, которые на протяжении не то что восьми лет, а гораздо большего времени ощущали на себе «теплоту и заботу» украинского режима, считавшего их отщепенцами. Сейчас в первую очередь мы восстанавливаем жилье, школы и детсады, поврежденные в результате обстрелов со стороны ВСУ, - рассказал Чекунов.

Первый заммэра Макеевки отметил, что сейчас идет разработка нового мастер-плана города, который будет ориентирован на самые амбициозные задачи.

- Как бы там ни было, город живет своей жизнью, стремится развиваться, в чем мы ему помогаем, - говорит Юрий Чекунов. - Планы очень большие и амбициозные. Я уверен, что в кратчайший срок Макеевка станет городом-сказкой.