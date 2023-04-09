Системный подход к поиску инвестиций

Виталий Хоценко на церемонии принятия первой присяги курсантами первого курса Академии МВД ДНР им. Ф. Э. Дзержинского на территории мемориального комплекса Саур-Могила.

С 8 июня 2022 года и по 29 марта 2023-го Виталий Хоценко руководил правительством Донецкой Народной Республики. Теперь он назначен врио губернатора Омской области. Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко подвел итоги деятельности политика в ДНР.

- Что бы вы отметили в работе предыдущего председателя правительства как политолог?

- Виталий Хоценко, хоть и родился в ныне переименованном украинскими нацистами Днепропетровске, навсегда вошел в историю как человек, при котором ДНР стала Россией. Так что перед нами исторический деятель. Он внес в работу органов власти российские стандарты. Эта работа велась и до него, врио главы ДНР Денис Пушилин всегда делал на этом акцент. Хоценко привнес свой опыт, свое видение. Ну и мы все понимаем, что перенастройка всего госаппарата нашей республики - это дело не одного дня. Введен переходный период, действие документов ДНР наконец-то продлено до конца года (ведь российский паспорт не все успели получить). Слово «перестройка» испорчено негативными ассоциациями. Перенастройка - при Хоценко она шла и будет продолжатся при его приемнике.

- Назовите главные достижение прошлого премьера.

- Восстановление и все, что с этим связано. Хоценко много раз был в Мариуполе, Волновахе. Был ранен при обстреле Донецка, но все равно ездил и контролировал, как идут процессы восстановления. Вся Россия в этом участвует, строятся новые дома. Это огромная административная нагрузка, тысячи мелочей, о которых не говорят обывателям. Тем не менее они должны быть решены, и многие - лично, а не поручением. Во все дела Виталий Павлович вникал лично.

Дмитрий Кузьменко.

- Можете ли перечислить какие-то недостатки?

- ВСУ били по Донецку каждый день, как это можно отделить от общей картины? Хоценко был в городе, работал с риском для жизни. Когда говорят, что правительство недоработало, часто про обстрелы забывают. Это психический механизм под названием «отрицание». Легко корить премьера и местные власти, например, несвоевременным вывозом мусора или холодными батареями. Коротко говоря, Хоценко сделал все, что было в его силах.

- Какое главное экономическое достижение бывшего премьера ДНР?

- При Хоценко на системную основу был поставлен поиск инвесторов для республиканских предприятий. Анонсирована и зона свободной торговли, и технопарк в Мариуполе. Заработал завод в Харцызске впервые за много лет.

Ну и, конечно, при Хоценко начали строить водовод из реки Дон. Российские военные строители работают быстрыми темпами, но это ведь возможно только при максимальном содействии властей республики. Когда стройка завершится, пусть в ДНР уже и новый премьер, Хоценко может гордиться. В этой стройке века есть и его вклад.