В Ровеньках запустили вечерние автобусы

В Ровеньках в тестовом режиме запустили вечерние рейсы автобусов. Это стало возможным после приезда в город врио Главы ЛНР Леонида Пасечника. На встрече горожане рассказали о проблемах в работе общественного транспорта - его движение практически полностью отсутствует в направлении отдельных районов города после 18.00.

МНОГО ЖАЛОБ НА РАБОТУ ТРАНСПОРТА

Руководитель республики возобновил прерванную из-за коронавирусной инфекции практику встреч с жителями городов и районов ЛНР. Поездка в Ровеньки показала, что информация, предоставляемая в докладах, не всегда соответствует ситуации на местах.

- В ходе доверительной беседы с ровеньчанами вскрылись проблемы, которые имеют общереспубликанский характер и требуют системного разрешения, - заявил Пасечник. - Очень много жалоб на общественный транспорт: графики движения не соблюдаются, актуальная информация об изменении расписания не доводится, после 18 часов в отдельные районы уехать невозможно.

Такая же проблема характерна для многих других городов и райцентров ЛНР.

- Живу в Нагольно-Тарасовке, это пригород. Работаю в центре. Каждый раз приходится заранее отпрашиваться с работы, чтобы успеть на последнюю маршрутку. Но и тут возникают сбои. График может меняться в ту или иную сторону на 15 - 20 минут. Говорят, что проблемы не только в изношенном транспорте и разбитых дорогах, но и в большой нехватке водителей из-за мобилизации, - говорит местный житель Николай.

Леонид Пасечник поручил мэру города Ровеньки Андрею Рубанцову (справа) провести обстоятельную беседу с перевоз-чиками и найти взаимо-выгодное решение. Фото: АГ ЛНР

КАКИЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ

Другая проблема связана с плохим состоянием дорог, из-за чего перевозчики вынуждены уменьшать количество рейсов на маршрутах. В ходе встречи с руководителем республики были подняты вопросы ремонта дорог, в частности, в поселке Кленовый.

Также автоперевозчики сократили количество рейсов по маршруту поселок Большекаменка - Ровеньки из-за отсутствия асфальтового покрытия и частого выхода из строя транспорта.

Леонид Пасечник сообщил, что власти ЛНР планируют провести капитальный ремонт автодорог, связывающих Ровеньки с входящими в состав города поселками.

- С Минстроем России работаем над разрешением этой задачи, огромную помощь окажет шеф-регион Республика Коми. В 2023 году будет проведен капитальный ремонт дороги Большекаменка - Ровеньки, тем самым будет восстановлена трасса в сразу три близлежащих поселка, а в 2024-м планируем сделать дорожное покрытие к поселкам Дзержинский, Нагольно-Тарасовка и Михайловка, - сказал врио Главы ЛНР.

Кроме вопроса дорог и транспорта выяснилось, что в поселке Новодарьевка существуют проблемы прохождения техосмотра школьного автобуса и медицинского осмотра водителя. Водитель, прежде чем доставить детей в школу, вынужден каждый день проезжать 30 км для прохождения медицинского и технического осмотра в Ровеньках, так как в поселке отсутствуют специализированные организации.

- Поручил правительству проработать с госучреждениями и предприятиями возможность оказания содействия в прохождении таких осмотров, - проинформировал Пасечник.

ГДЕ ДОБАВИЛИСЬ РЕЙСЫ

Тем временем поручение организовать с 1 апреля рейсы в вечернее время было дано руководителю «Реванш-Авто» во время совещания представителей Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР и администрации Ровеньков. В конце марта в мэрии города отчитались, как решается проблема.

- Для улучшения транспортного обслуживания жителей города Ровеньки и прилегающих поселков добавлены рейсы, совершаемые к отдаленным районам города, - сообщили в администрации.

Маршруты:

С 29 марта - городской маршрут № 5 мкр-н Валентиновка - мкр-н Алмазный. Время отправления от кв. Гагарина - 18.11 в сторону мкр-н Алмазный.

Городской маршрут № 3-а кв. Молодежный - ул. Благовещенская. Время отправления с ул. Благовещенская - 16.50, 18.15 (с 20.04.2023), кв. Молодежный - 16.45, 17.25.

С 3 апреля - городской маршрут № 15 мкр-н Черниговский - кв. Гагарина - пгт Дзержинский. Время отправления от мкр-н Черниговский - 19.40, из пгт Дзержинский - 20.17.

На пригородном направлении дополнительные рейсы добавлены с 1 апреля:

Ровеньки АС - Нагольно - Тарасовка: из города Ровеньки до пгт Нагольно - Тарасовка - 18.05;

Ясеновский - Ровеньки АС - Дзержинский: из города Ровеньки до пгт Ясеновский - 18.20, из пгт Ясеновский - 19.20;

Дзержинский - Ровеньки АС - ш. 2 Чапаева: от кв. Гагарина до пгт Михайловка - 17.50;

Ровеньки АС - Новодарьевка: из города Ровеньки до пгт Новодарьевка - 17.50, из пгт Новодарьевка - 18.50.

Полностью актуальный график движения автобусов размещен на сайте горадминистрации (rov-adm.su) в разделе «Справочная» - «Расписание движения автобусов».