В планах агрохолдинга «Аграриан» на 2023 год - произвести семян подсолнечника для посева на площади 4 млн гектаров, зерновых культур - на 3 млн гектаров.

Не успели херсонцы оглянуться, как пролетела зима, солнце прогрело землю, и на левобережье уже началась посевная. Аграрии раньше, чем обычно, вступили в горячую пору. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко уверяет, что спасибо за опережение графика нужно сказать не только хорошей погоде, но и господдержке сельского хозяйства. Потому что, если бы не было у хозяйств и фермеров нужной техники, запчастей к ней, семян и денег, какие бы погоды прекрасные ни стояли, развернуть масштабную посевную было бы, мягко говоря, проблематично.

А так у аграриев сейчас есть все, что необходимо, а самое главное - уверенность в завтрашнем дне, которую дают российские льготы и осознание того, что больше не придется связываться со спекулянтами, чтобы в будущем продать урожай и выручить хоть какие-то деньги. Именно так и было при Украине.

Словом, можно работать и не думать о препятствиях. Наоборот, пользоваться помощью и поддержкой.

По словам Алексеенко, на сегодняшний день в регионе уже засеяно 24 тысячи гектаров яровых.

«Это не только зерновые, но и важные для животноводства технические культуры. Весенние полевые работы развернуты во всех районах нашей области. Почти на половине площадей озимых - около 200 тыс. га - проведена подкормка посевов», - написал херсонский премьер у себя в Телеграме.

Аграрии торопятся. Им дорог каждый день. Их цель - высокий урожай.

- Время не ждет, - с улыбкой говорит фермер Сергей, который в числе прочих вышел в поля. - Как говорится, один день кормит год.

Сергей - один их тех, кто планирует воспользоваться льготами, которые предоставляет херсонским сельскохозяйственникам государство. Всего в регионе, по данным Алексеенко, 85 аграрных предприятий и фермеров сейчас оформляют документы, чтобы получить различные виды субсидий. И это число увеличивается чуть ли не каждый день.

Оросительную систему, благодаря которой регион традиционно выдает большие урожаи, тоже готовят к работе. Обильно поливать угодья, по словам херсонского премьера, планируется начать в мае. Проблем с водой, заверяют власти, у аграриев не будет. Как подчеркнул врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, в этом году, как и в прошлом, вода для орошения полей, которая поступает через Каховский и Северо-Крымский магистральные каналы из Днепра, для сельскохозяйственников региона будет бесплатной. А ведь они помнят, как при Украине за воду приходилось платить. И немало.

- Днепровская вода и Каховское водохранилище, и Каховская плотина, которая была построена еще в 1953 году, - заметьте, после Великой Отечественной войны, когда страна жила очень бедно, внатяжку, но руководство Советского Союза думало о будущем, как и наш президент сейчас думает о мирном будущем, - вся эта оросительная система - это уникальное инженерное сооружение, - сказал Сальдо в одном из интервью. - В мире оно единственное такое большое. На Херсонщине все годы после ввода в эксплуатацию плотины и оросительной системы земледелие находится на очень высоком уровне. Потому что есть вода. И урожаи в несколько раз превышают те показатели, которые могли бы быть без орошения.