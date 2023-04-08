«Подразделение наступает, и эта скорая спасет не одну жизнь»: В ДНР передали машину скорой помощи для бойцов 3-го мотострелкового батальона «Лавина»

Бойцы на передовой чувствуют единство страны и не сомневаются в победе, уверен в ней и российский губернатор. Фото: ТГ/Пушилин

Новую машину скорой помощи передал сегодня в Донецкую Народную Республику сенатор РФ Александр Вайнберг. Автомобиль предназначен для военнослужащих 132-й бригады 3-го мотострелкового батальона «Лавина». Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

- «Купно заедино» - вместе заодно - написано на машине скорой помощи, которую сенатор Российской Федерации Александр Вайнберг передал сегодня военнослужащим 132-й бригады 3-го мотострелкового батальона «Лавина». Автомобиль произведен в Нижнем Новгороде, а там очень популярен этот призыв Минина, который вместе с Пожарским поднимал народ против польско-литовских захватчиков, - рассказал лидер ДНР.

По словам Пушилина, бойцы на передовой чувствуют единство страны и не сомневаются в своей победе. Уверен в ней и российский губернатор.

- Все для ребят. Надеюсь, будет здоровье ваше спасать и жизни. А мы всегда с ДНР, - сказал Вайнберг.

Автомобиль произведен в Нижнем Новгороде и оснащен всем необходимым. Фото: ТГ/Пушилин

Губернатор вручил ключи от санитарного автомобиля Герою ДНР, заместителю командира батальона по организации и ведению боевых действий гвардии майору Остапу Черному. Этот боец буквально вышел с поля боя и теперь опять возвращается на фронт. Его подразделение наступает, и эта «скорая» наверняка спасет не одну жизнь.

По словам командира, машину передадут медроте, в которой раненых спасает хирург от Бога Юрий Ильич. Врач оказал помощь огромному количеству военнослужащих, в том числе и Остапу, который рассказал о солдатском поверье: если попал к Ильичу - то 99%, что останешься жив.

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