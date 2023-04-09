В Лисичанске открыли еще один пункт обогрева

Новый пункт обогрева в Лисичанске.

Новый пункт обогрева появился в рамках совместного проекта Фонда поддержки и помощи «Ридовка Помогает!» и «Единой России». Как пояснили «КП» в пресс-службе партии, в пункте жители могут зарядить телефоны, попить чаю, а также получить консультации по замене документов.

- У жителей Лисичанска много вопросов по получению паспортов, сбору документов, которые подтверждают смену фамилии, брак или развод. Задают вопросы и о переводе справок с украинского языка. Договорились, что в нашем пункте обогрева организуем консультации по этим вопросам. Повесим заранее объявление, чтобы все желающие могли получить помощь, - сказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

А по словам куратора благотворительного фонда «Ридовка Помогает!» Дмитрия Смольянинова, этот пункт, открытый в Лисичанске, - далеко не первый.

Дмитрий Смольянинов.

- Сначала подобный проект фонда «Ридовка Помогает!» и «Единой России» возник в донецком Мариуполе. В городе были открыты сразу три пункта, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий. - Среди жителей они сразу стали пользоваться большой популярностью. И это было сигналом для открытия таких пунктов в других городах, в том числе в ЛНР. Два таких пункта мы открыли в Северодонецке. График работы в основном с восьми утра до шести часов вечера.

- Как оборудованы пункты?

- Все пункты оборудованы по принципу кафе, где люди могут посидеть, попить чаю - для этого в палатке установлены термопоты (гибрид чайника и термоса. - Ред.), угоститься сладким. Также палатки оборудованы тепловыми пушками, чтобы людям было комфортно. В каждой палатке работают наши сотрудники, которые во всем помогают посетителями.

- Планируется открытие новых пунктов?

- Мы собираемся открывать еще одну палатку в Лисичанске, где будут организованы различные мастер-классы и культурные вечера для детей. И уже выбираем следующий город. Разрабатываем место размещения, подготавливаем оборудование. В каждом новым открытым пункте мы добавляем что-то новое.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Людмила.

- Я уже успела оценить пункт обогрева, - поделилась впечатлениями жительница Лисичанска Людмила. - И мне понравилось. Прихожу сюда, чтобы зарядить телефон, пообщаться с людьми. Так тяжело бывает на сердце, а сюда придешь, поговоришь с народом - и полегче. Как клуб у нас тут. Палаточный.