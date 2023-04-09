Новый шаг к снижению цен

Новая мера должна повлиять на цены, сделав их не выше, чем в соседних российских областях.

Крупные торговые сети напрямую заключили контракты с производителями и компаниями-поставщиками из других регионов страны. По словам заместителя министра промышленности и торговли ЛНР Ивана Леонова, при содействии властей за последнее время было подписано 30 таких прямых контрактов.

Эксперты рынка уверены: эта мера оздоровит ситуацию, цены придут в норму и будут не выше, чем в соседних Белгородской, Ростовской и Воронежской областях. Кроме того, теперь в республику будут поставлять молочную и мясную продукцию, замороженные полуфабрикаты, свежие грибы, мед, крупы, чай, специи, овощную консервацию, рыбные консервы, кондитерские изделия, фрукты и овощи, а также детское питание. И все можно будет купить в любом крупном супермаркете по адекватной цене.

- Заключение прямых контрактов позволит максимально уйти от услуг дистрибьюторов (оптовых закупщиков), - подчеркнул Иван Леонов.

- Работать без посредников проще, быстрее и самое главное - экономичнее. От этого безусловно выиграет потребитель - цены не будут кусаться, - добавили в разговоре с «КП» сотрудники торговой сети «Матрешка».

К слову, на снижение цен повлияет и открытие новых продуктовых магазинов на освобожденных территориях республики.

СТИМУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Ранее заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров побывал в ЛНР с рабочим визитом. Вместе с врио главы республики Леонидом Пасечником министр зашел оценить работу одного из супермаркетов в Луганске. Стоимость продуктов тогда, мягко говоря, удивила федерального чиновника. Была поставлена задача - цены хотя бы на социально значимые товары снижать.

- Правительство ЛНР совместно с федеральными органами ведет работу по расширению логистики, диверсификации форматов торговли и увеличению конкуренции, в том числе за счет максимального вовлечения в товарооборот продукции местных производителей, - перечислил меры, которые уже принимаются в республике для урегулирования стоимости продуктов питания, Леонид Пасечник. - Разработаны меры по снижению закупочных цен на их товары. Дополнительно прорабатываем вопрос открытия новых пунктов пропуска на административной границе ЛНР с другими субъектами России.

По данным министерства промышленности и торговли ЛНР, в республике предельная надбавка к оптово-отпускной цене производителя для социально значимых товаров составляет 15% и 10% - для детского питания. Для продуктов, не относящихся к социально значимым, разрешена надбавка до 50%. Превышать этот потолок нельзя.

СОЗДАТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов объясняет дороговизну в республиках Донбасса тем, что большинство товаров приобретается в небольшом количестве на территории РФ местными ретейлерами, у которых нет своих распределительных центров.

- Условно говоря, их покупают на близлежащих оптовых базах. Продукция закупается, грузится и долго везется в магазины, - говорит он.

В качестве одного из сценариев снижения цен рассматривается открытие распределительных центров, к которым будет упрощен доступ у местных продавцов. По данным председателя Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимира Гутенева, сейчас в Донбассе работают над созданием большого распределительного центра, «который обеспечит массовый завоз продуктов и позволит работать с оптовиками уже на территории».

В ТЕМУ

Накануне Пасхи в супермаркетах появится больше местных товаров.

Минпромторг и министерство сельского хозяйства и продовольствия республики провели совещание с бизнес-сообществом о будущих пасхальных продажах и возможности расширения ассортимента местной продукции на полках супермаркетов по доступной цене.

- Договорились об увеличении объема поставки товаров местного производства на прилавки торговых сетей республики. Во время праздничной торговли порядка трети продаваемой продукции будет представлена товарами местного производства, - отметил заместитель министра промышленности и торговли ЛНР Иван Леонов.

В этом году Пасха будет ранней. Светлое Христово воскресенье приходится на 16 апреля.