От «Орла» до «Кинжала»

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

На фоне периодически звучащих из Киева и от западных экспертов заявлений об истощении у России запасов как обычных, так и высокоточных боеприпасов и современных вооружений объективные данные последнего времени говорят о другом.

«КИНЖАЛ» ПЕРЕРЕЗАЛ СВЯЗЬ

Лишь в последние дни марта стала проходить информация о точечном, но болезненном ударе, который ВС РФ нанесли по стратегически важному объекту на западе Украины еще в первой половине марта.

Так, греческий портал Pronews сообщил, а ряд других западных источников позже подтвердил эту информацию, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» во время удара возмездия за нападение диверсантов ВСУ на Брянскую область уничтожила объединенный штаб ВСУ и НАТО на территории Львовской области. Об эффективном ударе 9 марта говорили тогда и в Минобороны РФ и признали его весьма болезненным в Киеве, но что за объекты конкретно были поражены, ни одна из сторон в то время не уточняла.

Спустя почти три недели появились данные, что удар пришелся по подземному пункту управления, располагавшемуся на глубине от 120 до 130 метров. В нем работали не менее 300 человек. Месяцем ранее «советники Альянса перенесли объединенный центр командования, контроля и связи ВСУ и НАТО из Киева во Львов, часть экспертов уехали в Брюссель.

По данным греческого издания, «неизвестно, сколько украинцев и западных военных было убито, но это первый раз, когда представители Запада насчитали так много погибших офицеров и унтер-офицеров». Большинство жертв, по предварительной информации, британцы, поляки, были также американцы и сотрудники частных компаний, «которые поддерживали связь и передачу данных».

Отсутствие резкой ответной реакции Запада объяснимо - тогда бы Брюсселю и Вашингтону пришлось официально признать прямое участие своих кадровых военных в конфликте на Украине, на ее территории.

ОХОТНИК НА «ЛЕОПАРДОВ»

В апреле украинское командование формирует на «ударных направлениях бронетанковые группировки, в том числе с включением бронетехники из Германии, Британии и США.

В апреле же в зоне СВО в Донбассе наши подразделения ждут танки «Черный орел» (на фото внизу). Эти машины готовы охотиться на немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры». Об этом сообщает, в частности, телеграм-канал «Танкисты ЮВО».

По данным экспертов, это модификация основного танка Т-80У с установленной башней новой конструкции. У «Черного орла» новый газотурбинный двигатель мощностью более 1500 лошадиных сил. Динамические характеристики этой машины значительно превосходят характеристики западных танков третьего поколения, имеющих мощность ниже.

Ну а главное огневое преимущество «Черный орел» получил за счет замены орудия 125-мм на пушку более крупного калибра 152-мм. Новое орудие спарено с пулеметом 7,62-мм и дистанционной автоматической зенитной установкой «Корд» 12,7-мм.

Корпус танка разделен на три герметичных отсека, изолированных друг от друга вертикальными бронированными листами, которые установлены вдоль продольной оси. Места для членов экипажа расположены в корпусе танка ниже уровня башни. Все это увеличивает выживаемость машины и танкистов.

Максимальную скорость танк развивает до 80 км/ч, если несется по шоссе. А его запас хода без дополнительных внешних баков достигает полутысячи километров.

В Донбассе на «Черного орла» возлагают немалые надежды.

ВЫСОКОТОЧНЫЕ АВИАБОМБЫ ЛЕТЯТ

Вооруженные силы Украины, которые готовятся в весеннему контрнаступлению, ожидает и другой «сюрприз».

Российские Воздушно-космические силы приняли на вооружение новые высокоточные авиабомбы. Они способны планировать на расстояние в десятки километров.

В начале 2023 года бомбы прошли войсковые испытания. Часть моделей пройдут доработку. А часть изделий признаны вполне боеготовыми - они направлены в арсеналы ВКС.

Планирующие бомбы дешевле управляемых ракет. Притом у них сопоставимая точность. В этих боеприпасах отсутствуют ракетный двигатель и топливо. Что позволяет нести более мощную боевую часть.

Они способны оперативно поражать наземные цели и поддерживать пехоту в бою, уничтожая огневые точки противника. Важно, что у противника, даже располагающего дальнобойными и маневренными средствами ПВО, снижается возможность поражать наши самолеты, с которых запускают такие высокоточные авиабомбы. Почему? Да потому что летчик, набрав заданную высоту, производит сброс и может быстро уйти от огня ПВО. А дальше авиабомба, благодаря своей системе коррекции, закончит боевую работу и поразит цель «самостоятельно».

В марте поступили сообщения, что ВКС России начали применять в ходе специальной военной операции новейший высокоточный боеприпас «Гром», высота пуска которого - около 10 км. Его обломки обнаружили на территории Украины.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

В среде западных военных экспертов нарастает тенденция более объективной оценки обстановки на фронтах СВО.

В частности, специалисты Американского института изучения войны вынуждены констатировать «определенные успехи» российских подразделений на Авдеевском направлении.

Так, например, аналитики ISW полагают, что командование ВС РФ своевременно приняло решение о переброске ограниченного количества спецназа штурмовых групп на ключевых направлениях у Авдеевки, «благодаря чему армии России был обеспечен успех». В сводке американцев также приводится мнение украинского полковника Алексея Дмитрашкивского, который ранее прогнозировал именно такое развитие ситуации на Авдеевском направлении, признавая, что «у русских здесь работают квалифицированные бойцы».

Ну а бывший консультант минобороны Украины, экс-полковник британской армии Глен Грант, говоря о скорой катастрофе для украинцев под Артемовском, заявил, что в Киеве привыкли к тому, что «новые потерянные города и новые убитые тысячи солдат ничего не изменят - победа вряд ли достижима». И новые «формируемые танковые колонны могут направиться куда угодно» - это перелома не принесет.