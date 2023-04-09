В Геническе построят новый жилой квартал

Владимир Сальдо (на фото - второй слева).

Инвесторы готовы построить в Геническе новый жилой квартал. С таким предложением они вышли на власти Херсонской области. Город, в котором после эвакуации с правобережной части Херсонщины разместились административные органы и муниципальные службы региона, планируют активно развивать и застраивать. А компании и предприниматели намерены инвестировать в здешнее строительство.

Девелоперы намерены вложиться в строительство микрорайона, общая площадь внутренних помещений в котором составит порядка 45 тысяч квадратных метров. Две трети из них придется на жилые дома, треть - на офисные здания. То есть 30 тысяч квадратных метров будут жилыми, и 13 тысяч - офисными и торговыми. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

- Вложиться в строительство в Геническом районе хотят многие инвесторы. Будем отбирать для реализации лучшие проекты, - отметил он.

Сегодня спрос на новое жилье в Геническе возрастает. По данным местных властей, много людей готовы приобрести квартиры с помощью жилищного сертификата. Поэтому региону нужна застройка.

Новый квартал в Геническе может стать вторым крупным строительным проектом в области. Ранее работы по строительству целого города стартовали на Арабатской Стрелке. Там планируют возвести жилые дома и необходимую инфраструктуру для 30 тысяч жителей.

На песчаной косе, расположенной на северо-востоке Крымского полуострова и отделяющей залив Сиваш от Азовского моря, появятся школы, детские сады, больницы и административные здания. Как отмечал глава области Владимир Сальдо, название будущего города выберут сами жители.