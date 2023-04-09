Что будет?

Согласно документу, только в 2023 году в экономику и социальную сферу региона планируют вложить 185 млрд рублей.

В программе работ на этот год - самые актуальные задачи, то, что нужно херсонцам в первую очередь. Так, в регионе приведут в порядок главную больницу и три самые крупные школы Геническа и Новотроицкого, улучшат водоснабжение Скадовска и питание детей в детсадах и школах, закупят спасательную и ремонтную технику. И это лишь малая часть запланированного.

Помимо регионального и федерального бюджета на восстановление и развитие Херсонщины будут привлекаться и средства других регионов России.

- Шесть регионов страны помогают сделать жизнь херсонцев лучше: Краснодарский край, Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, а также Калининская, Рязанская и Псковская области. Регионы-шефы только в 2023 году вложат в развитие области больше 1 млрд рублей, - отметил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Образование

В Херсонской области широкая сеть образовательных учреждений. Все их нужно привести в порядок.

- В школе Новой Каховки уже заменили все окна. В пяти флагманских школах планируется капитальный ремонт. 132 образовательных учреждения поданы в первоочередной перечень учреждений, требующих строительных или ремонтно-восстановительных работ на 2023 год, - сообщили в министерстве образования региона.

Известно, что в трехлетнюю программу восстановления вошли 207 учреждений: школы, вузы, профучилища и детские сады. 15 объектов, в числе которых две большие школы в Геническе и одна в Новотроицке, отремонтируют на средства бюджета Краснодарского края.

Медицина

В планах Минздрава области на 2023 год - привести в порядок поликлинику, отделения травматологии и патологоанатомическое и хозблок. Также в ближайшие годы в селе Михайловка построят новую современную амбулаторию. Капитальный ремонт больницы запланирован в Геническе. Ремонт будет вестись и в других медучреждениях.

- Будем заниматься капитальным ремонтом больницы в Геническе, чего она не видела в каких-то корпусах полвека, а в каких-то - практически с постройки в 1907 году. В некоторых зданиях будет фасадный ремонт, где-то косметический, в некоторых медучреждениях нужно заменить кровлю, - сказал министр здравоохранения области Владимир Ильмиев.

Больницу Геническа начали обновлять с кроватей. Страшные провисшие металлические сетки, сколоченные досками, навсегда ушли в прошлое. В медучреждение уже поставили 420 современных кроватей с удобными ортопедическими матрасами, регулируемыми основаниями. В апреле ожидается очередная партия кроватей.

100 современных радиостанций для карет скорой помогли приобрести неравнодушные предприниматели.

- Для больницы также закуплено современное лабораторное оборудование, чтобы оперативно и точно диагностировать заболевания. В подарок от фирмы-производителя мы получили два стерилизатора для медицинских изделий: хирургических инструментов, стеклянной посуды и прочих, - добавили в минздраве региона.

Культура

Десятилетиями власти Украины разворовывали бюджеты, выделяемые на поддержание в нормальном состоянии Домов культуры, библиотек и других учреждений культуры. В настоящее время в регионе обновляют материально-техническую базу: закупаются инструменты, оборудование и все необходимые для образования и проведения мероприятий вещи. Кроме этого, ремонтируются помещения.

Известно, что в этом году в Херсонской области запланировано капитально отремонтировать 10 объектов культуры. В регионе будут внедряться различные культурные и просветительские проекты, программы повышения квалификации тренеров, обучения юных спортсменов, проведения региональных соревнований и выезды на межрегиональные и общегосударственные турниры. Власти сделают все, чтобы культура и спорт в Херсонской области носили массовый характер, особенно для детей и молодежи, и были доступны в самых небольших населенных пунктах.

- Сегодня у нас всего 188 учреждений культуры. Для Херсонской области с ее богатейшими традициями театральной жизни и самых разных видов искусства, интереснейшими музейными фондами это непростительно мало. В каждом городе и селе должны появиться детские и взрослые творческие коллективы, студии народных промыслов и ремесел, исторические клубы и музеи, - отметил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Дороги

Протяженность всех дорог в Херсонской области составляет 12,5 тысячи км. Это больше, чем в Калининградской или Ивановской областях. Из них 391 км - федерального значения, 7,5 тысячи км - регионального, 3,3 тысячи - межмуниципального и 1,3 тысячи км - регионального.

Ремонт дорог в Херсонской области, которые не обновлялись десятилетиями, продолжается. Дорожники закатывают асфальт в разных районах региона: где-то проводится ямочный ремонт, где-то дорожное покрытие укладывают километрами.

В регионе продолжается ямочный ремонт дорог.

В настоящее время проектируется магистраль, которая соединит Херсонскую область и Крым - строительство стартует уже в 2023 году.

- Одна из крупных магистралей, строительство которой стартует уже в этом году, свяжет Крым и Херсонскую область. Трассу планируют назвать «Таврида-2». По ней уже идут проектно-изыскательские работы. Автострада пройдет от Симферополя через Джанкой, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Ростов-на-Дону. Новая дорога создаст финансовый рывок: по ней будут скорее доставляться грузы, а значит, станут быстрее расти экономические показатели, - сообщили в министерстве транспорта Херсонской области.

Кроме этого, в регионе планируется построить мосты, объездные пути и расширить полосы для движения автомобилей. До 2027 года в регионе приведут в нормативное состояние 50% дорог опорной сети и 85% региональных дорог.

Минтрансом региона определена так называемая опорная сеть дорог области протяженностью 969 км. В нее вошли 18 магистралей, соединяющих крупные населенные пункты, порты, курортные зоны. Это настоящая «кровеносная система» области, отремонтировать которую необходимо в первую очередь.

Уже в этом году появится возможность начать полноценный ремонт важнейшей региональной дороги Геническ - Скадовск: восстановлением на этой дороге моста через Северо-Крымский канал параллельно займутся федеральные дорожники.

Жилая застройка

В Херсонской области находится самая длинная в мире песчаная коса - Арабатская Стрелка. Это один из крупнейших потенциалов морских курортов России. Главной жилой стройкой в регионе считается новый город на этой территории.

На Арабатской Стрелке в Геническом районе уже готов первый правительственный квартал. Основные строительные работы здесь закончены, идет внутренняя отделка помещений. Именно этот район станет основой населенного пункта. Новый город будет рассчитан на 30 тысяч человек. Первые полностью достроенные здания сдадут уже в 2023 году.

Инвесторы представили проект застройки. Он предполагает, что общая площадь внутренних помещений займет около 45 тысяч квадратных метров, из них две трети придется на жилые дома, треть - на офисные здания. Вложиться в строительство в Геническом районе хотят многие инвесторы. Но отберут лучших.

Кроме этого, в Херсонской области запланирован ремонт кровли восьми многоквартирных домов в Геническе.

В регионе также активно развивается модульное строительство домов и соцобъектов. Такая застройка позволит за месяц возводить такие сложные объекты, как многоквартирные дома, с хорошей внутренней отделкой.

Промышленность

Всего на левом берегу Днепра в Херсонской области действует 26 предприятий. В ближайшее время в регионе запустят пять новых.

- К восстановлению на этот год у нас запланировано пять предприятий. Запуск производства газобетона, фабрики строительных материалов № 1, «Хенкель баутехник», это сухие строительные смеси, Каховский завод крупных электрических машин. По средствам у нас задокументировано в Фонде развития промышленности 300 млн рублей. Этих денег нам хватит на запуск, - сообщил министр промышленности Херсонской области Семен Машкауцан.

Наше положение - стратегическое для соседнего Крыма. На первую насосную станцию (НС-1) Северо-Крымского канала снова пошла вода после подрыва бетонной дамбы, перекрытой укронацистами в Херсонской области. А крымчане, безусловно, всегда помогут нам.

До конца 2025 года в промышленность региона привлекут порядка 1,5 млрд рублей, средства пойдут на запуск промышленных предприятий региона. В том числе планируется развивать индустриальные парки, промышленные кластеры и дизайн-центры.

Создание одного из индустриальных парков сейчас рассматривается в Геническом районе. Это позволит создать новые рабочие места и привлечь в регион передовые отечественные предприятия.

А в целях продвижения местной продукции планируется запустить региональный бренд «Сделано на Херсонщине».

Туробъекты

Херсонская область будет развивать туристическую отрасль. Значительные инвестиции предусматриваются в туриндустрию и развитие заповедников. На Черноморском побережье будут созданы новые маршруты и даже населенные пункты, а также дороги, пляжные зоны, кемпинговые стоянки. А заповедные зоны могут открыться для людей с соблюдением всех экологических стандартов - в режиме, когда посетитель несколько дней живет на территории, не загрязняя ее и спокойно контактируя с животными.

Конную ферму сделают туристическим центром.

Например, конную ферму, которая находится в селе Новогригорьевке в 30 км от Геническа, восстановят и сделают из нее туристический центр.

- Прежние украинские владельцы сначала довели хозяйство до запустения, а затем бросили, поставив животных на грань вымирания. Мы поможем ферме. Разрабатывается план мероприятий, который позволит не только сохранить потенциал предприятия, но и будет способствовать его развитию в туристической сфере и воссозданию конного спорта, коневодства, которые исторически присутствовали на территории Херсонской области, - отметил заместитель председателя правительства региона Семен Машкауцан.

Планируется создать конные туристические маршруты, организовать уроки верховой езды, проводить соревнования.

Связь

Надежная связь и скоростной интернет до конца года станут доступны в каждом населенном пункте Херсонской области и вдоль всех основных транспортных магистралей. В регионе построят 105 новых базовых станций мобильной связи.

Перебои в работе мобильной сети и белые пятна в покрытии устранят до конца этого года. В работу включились ведущие российские компании отрасли.