Здоровье прежде всего!

Два детских санатория уже введены в строй.

Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале врио губернатора Евгений Балицкий. Как объяснил Евгений Витальевич, стратегия предполагает ряд мер, включая ремонт и обновление материально-технической базы учреждений и повышение качества услуг. Рассказываем, какие здравницы откроют свои двери для пациентов уже в этом году и какие планы на остальные санаторно-курортные мощности региона.

В ЗДРАВНИЦАХ ПОЯВИТСЯ БОЛЬШЕ МЕСТ

Как сообщает Евгений Балицкий, в управлении Министерства здравоохранения Запорожской области находится девять санаториев. Из них два детских - Бердянский и Молочанский: оба уже введены в строй и готовы принять до 180 маленьких отдыхающих. Более того, в октябре в Бердянском санатории дополнительно разместят еще 100 коек, а к началу следующего года - 160. Таким образом, коечная мощность детского санатория в Бердянске составляет 360 мест.

- К лету мы запустим в работу оздоровительные комплексы «Прибой» и «Мотор». Временно в ограниченном объеме будет возникать санаторий «Кирилловка», - рассказал Евгений Балицкий.

По его словам, к концу года санатории оснастят новым медицинским оборудованием и техникой, продолжится ремонт медицинских кабинетов, жилых и хозяйственных помещений.

Остальные объекты нуждаются в сложных и длительных ремонтно-восстановительных работах, которые будут проводиться весь этот год и часть следующего, - пояснил Евгений Витальевич.

- Наша задача - привести здравницы Запорожской области в соответствие с российскими стандартами оказания санаторно-курортного лечения по профилю. Санатории должны стать современными, комфортными и безопасными, - подчеркнул Евгений Балицкий.

КАЧЕСТВЕННЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ

Подготовку к предстоящему курортном сезону регион начал в марте. Как сообщил врио главы региона, в апреле к этому процессу подключится созданная на уровне правительства специальная межведомственная комиссия. В нее войдут представители органов исполнительной власти области, Мелитопольской областной санэпидемстанции, Роспотребнадзора, налоговой службы, МЧС, МВД, Военной комендатуры, «Таврия-Энерго» и ряда других ведомств.

«В регионе будет создан туристический кластер, в который войдут территории от Бердянска до Кирилловки, - уточнил Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. - Запорожская область сегодня - полноценный субъект Российской Федерации. У нас есть все возможности для организации полноценного отдыха для жителей региона и гостей».

Напомним, в марте Запорожская область приняла активное участие в двух крупных международных выставках в Москве - «Интурмаркет» и MITT-2023, в ходе которых были заключены соглашения с рядом регионов о сотрудничестве. Министерство культуры, спорта и туризма провело большую работу и подготовило все необходимые для презентации документы и материалы.

- В регионе насчитывается около полутора тысяч мест коллективного размещения. Гостевые дома, санатории, детские лагеря в основном расположены в Бердянске, Приморске и Кирилловке. На данный момент есть возможность единовременно разместить около двухсот тысяч человек, - уточнил Евгений Балицкий. - В короткий срок будут приняты все меры, чтобы создать условия для обеспечения жителей и гостей Запорожской области качественными и безопасными услугами в сфере отдыха и оздоровления.