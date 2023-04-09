В Запорожской области открылись новые пункты выдачи российских паспортов

Еще два новых пункта выдачи паспортов граждан Российской Федерации открыты в Запорожской области - в Васильевке и Молочанске.

Раньше жители Васильевки получали паспорта в кабинете местной администрации. Но теперь у сотрудников отдела по вопросам миграции местного ОВД есть свои рабочие кабинеты и комната приведения к присяге. Новые помещения осмотрели начальник ГУ МВД по Запорожской области Олег Колтунов и глава администрации Васильевки Наталья Романиченко. Руководитель областного главка даже принял участие в приведении к присяге нескольких горожан, первыми получивших паспорта в новом паспортном столе.

Что касается Молочанска, то его жители до недавнего времени ездили оформлять документы в райцентр, в Токмак. Теперь российских паспорт можно получить и дома.

АДРЕСА НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

г. Васильевка, ул. Чекистов, 9;

г. Молочанск, ул. Портовая, 4.

График работы - с 8.00 до 19.00 ежедневно.

Выходной - воскресенье.

Что дает гражданство

Благодаря российскому паспорту жители Запорожской области могут пользоваться в полном объеме всеми положенными гражданам России льготами. Сюда входят и официальное трудоустройство с начислением трудового стажа, и перерасчет пенсий, пособия и выплаты - от детских до выплат в связи с со страховыми случаями на производстве. Граждане России могут оформить материнский капитал на детей и направить эти средства на улучшение жилищных условий, на учебу ребенка и другие нужды.

Например, многодетная мама из Мелитополя Оксана уже испытала, что значит иметь российский паспорт.

- Благодаря гражданству я смогла оформить материнский капитал на второго ребенка. У нас нет своего жилья, и при Украине не накопили бы. Как только можно будет оформить ипотеку, займемся этим. Президент обещал вполне подъемные проценты новым регионам, которые реально выплатить.

КСТАТИ

К сентябрю паспорта получат около 80 процентов жителей

На недавней коллегии МВД Президент России Владимир Путин поднял вопрос об ускорении выдачи паспортов жителям новых регионов и поручил руководству ведомства навести порядок в процессе оформления документов.

Как в марте сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, около трети жителей региона уже получили российские паспорта. Сейчас в среднем на оформление документа уходит 10 - 15 дней. По словам Балицкого, к сентябрю главный документ должны получить порядка 80 процентов жителей Запорожской области.

Где получить паспорт

Вместе с новыми в Запорожской области сейчас работает 18 стационарных отделов приема и выдачи документов:

г. Мелитополь, ул. Чернышевского, 26, тел. +7-990-132-30-90;

г. Мелитополь, ул. Чернышевского, 37, тел. +7-990-132-30-90;

г. Бердянск, пр. Азовский, 37/9, тел. +7-990-081-14-87;

г. Бердянск, ул. Университетская, 22, тел. +7-990-081-14-87;

пгт. Михайловка, ул. Центральная, 21, тел. +7-990-069-37-00;

г. Энергодар, ул. Строителей, 22, тел. +7-990-109-75-26;

г. Днепрорудное, ул. Энтузиастов, 11, тел. +7-990-101-61-58;

г. Токмак, ул. Центральная, 31В, тел. +7-990-072-17-81;

г. Каменка-Днепровская, ул. Каховская, 98, тел. +7-990-220-85-47;

пгт. Акимовка, ул. Центральная, 99, тел. +7-990-081-09-19;

пгт. Приазовское, ул. Покровская, 5А, тел. +7-990-094-12-40;

пгт. Приморск, ул. Центральная, 26, тел.: +7-990-231-51-04, +7-990-231-52-78;

пгт. Веселое, ул. Центральная, 136, тел. +7-990-131-54-46;

г. Васильевка, б-р Центральный, 1, тел. +7-990-069-37-00;

пгт. Розовка, ул. Центральная, 90, тел. +7-990-110-77-65;

пгт. Черниговка, ул. Соборная, 381, тел. +7-990-234-84-62.

График работы пунктов приема и выдачи документов: ежедневно с 9.00 до 17.00. Выходной день - воскресенье.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Жители Запорожской области могут получить российский паспорт в упрощенном порядке в территориальном органе МВД по вопросам миграции или в отделе миграции при МФЦ.

К заявлению о приеме в российское гражданство нужно приложить следующие документы и их копии:

Документ, удостоверяющий личность;

Документ, свидетельствующий о перемене ФИО (если меняли);

Документ о заключении (расторжении брака), для вдовцов - свидетельство о смерти бывшего супруга/супруги;

Свидетельство о рождении ребенка (если включаете в заявление о приеме в гражданство);

Согласие второго родителя на приобретение гражданства несовершеннолетними детьми и копия паспорта второго родителя;

Документ о наличии гражданства другого государства (если есть);

Фото (4 штуки матовые на белом фоне без рамки), размер: 3,5 х 4,5 см.

Копии документов подаются инспекторам Управления по вопросам миграции вместе с оригиналами. После оригиналы возвращаются заявителю.

Важно: документы на иностранном языке подлежат переводу на русский язык с обязательным заверением нотариуса. Сам паспорт оформляется без взимания государственной пошлины.