Работа есть!

Всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей» - масштабная акция по подбору кадров. По решению Минтруда России она пройдет по всей стране в первый раз, а потом, по планам, станет традиционной. И жители Запорожской области, как и все россияне, смогут принять в ней участие: присмотреться к вакансиям не только у себя в регионе, но и в других уголках страны, напрямую от работодателей, которые также будут участвовать в акции, получить всю необходимую информацию о требованиях, условиях работы, возможностях профессионального обучения. Предполагается, что больше всего вакансий будет из промышленной сферы. Кроме соискателей рабочих мест и представителей организаций и предприятий, нуждающихся в кадрах, во Всероссийской ярмарке вакансий «Работа России. Время возможностей» могут поучаствовать старшеклассники и студенты. К их услугам - вузы и техникумы, работники которых расскажут об образовательных программах, курсах повышения квалификации и профориентации.

- Конечно, буду участвовать! - улыбается жительница Бердянска Галина Шпакова. - Я сейчас работаю в магазине, но хочу попробовать себя по специальности: я юрист. Надеюсь, смогу подобрать новую работу.

Как написал в своем телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий, область сейчас готовится к первому, региональному, этапу федеральной ярмарки вакансий. Он пройдет уже 14 - 15 апреля.

- Поручил министерству труда и социальной политики создать оргкомитет ярмарки, обозначить основные позиции программы мероприятий, привлечь к участию предприятия, организации и компании, испытывающие дефицит кадров, - рассказал о подготовке Балицкий.

На региональном этапе соискатели смогут очно встретиться с работодателями области, пройти собеседования.

Второй этап будет общероссийским. Он назначен на июнь и пройдет, как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Здесь уже можно будет рассмотреть вакансии за пределами Запорожской области, пообщаться с работодателями в интернете. Но внимание! Для участия в федеральном этапе акции нужно заранее подать заявку на регистрацию на единой цифровой платформе «Работа России». Здесь для проведения Всероссийской ярмарки вакансий будет создана отдельная страница.

- На сегодняшний день на регистрационном учете в региональной службе занятости состоит более двух тысяч человек, - добавил Евгений Балицкий. - С начала года нашли работу и трудоустроились 1633 жителя области. Участвуя во Всероссийской ярмарке трудоустройства, мы решаем главную задачу - оказываем помощь жителям Запорожской области в подборе работы и обеспечиваем наши предприятия трудовыми ресурсами.

К слову, попытать счастья в поисках работы могут как высококвалифицированные специалисты и рабочие со стажем, так и те, у кого совсем нет трудового опыта. Работа найдется для всех.