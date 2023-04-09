Будут творить историю и рассказывать своим внукам

Фото: Лидерыроссии.рф

Первый заместитель председателя правительства по социальным вопросам Алексей Лысов рассказал, кого из конкурсантов точно возьмут на работу, и поделился секретами успешного выступления.

ВИЖУ В КОНКУРСАНТАХ СВОИХ КОЛЛЕГ

Алексей Лысов не планировал посвящать жизнь госслужбе, но уже в вузе знал, что будет руководителем. С 2007 года работал в органах власти Вологодской области, но к тому времени, как попал на конкурс, был заместителем генерального директора в крупной коммерческой компании.

- Это был первый конкурс «Лидеры России», и у участников не было особых карьерных ожиданий, не думали, что попадем в кадровый резерв. Но в итоге меня позвали на работу, - вспоминает Алексей Владимирович. - Так что и я буду смотреть на участников нового конкурса внимательно - как на свой кадровый резерв. Я вижу в конкурсантах своих коллег.

Кстати, победителя первого конкурса Алексея Лысова пригласили в администрацию президента. Спустя два года управленец вернулся в правительство Вологодской области, был назначен полномочным представителем губернатора и правительства региона по организации взаимодействия с федеральными органами власти.

Пять лет назад Алексей Лысов победил на первом конкурсе «Лидеры России».

- Конкурс не только многому научил, но и поменял подход к работе, помог пробить некий «стеклянный» потолок, когда ты думаешь, что тебе что-то не по силам. Конкурсные испытания помогают понять, что ты можешь гораздо больше, чем сам думал. «Лидеры России» в этом очень сильно помогают, - делится Алексей Владимирович. - Например, до конкурса, когда я жил в Вологде, у меня было предубеждение, что менеджеры и руководители из столицы более компетентны, чем в регионах. В ходе испытаний убедился, регионалы ничуть не хуже, а в каких-то вопросах могут быть и более компетентны.

РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ

С весны 2022 года Алексей Владимирович работал первым замглавы администрации Алчевска в Луганской Народной Республике, а уже с августа был назначен зампредседателя по соцвопросам совета министров Запорожской области. Для слаженной работы нужна команда, которая готова работать в непростых условиях и горит общим делом.

- Люди должны быть смелыми, амбициозными, верить в себя и хотеть менять мир вокруг себя, быть очень глубоко внутренне мотивированными. Если нет этой внутренней мотивации, внешней ничего не сделаешь. Всегда легче чуть придерживать человека, чем толкать, - замечает Алексей Владимирович.

Человек, как бы он ни был хорош в одиночку, работает в команде.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ

Конечно, власти будут присматривать себе кадровый резерв среди участников. Но Алексей Лысов напомнил о том, что «Лидеры России» - это конкурс не только для госслужащих.

- Это конкурс для руководителей из любой сферы и любого уровня. Посмотрите на статистику конкурса. На госслужащих приходится не больше 15 процентов участников, - объясняет собеседник. - Остальные - это представители бизнеса, некоммерческой сферы.

Людей замечают, и они делают карьеру, например, в крупных компаниях. Этот конкурс нужен для руководителей, которые хотят развивать себя и свое дело. Многие мои друзья из «Лидеров России» получили мощный рывок в развитии своего бизнеса именно после конкурса.

Причем единомышленники могут быть в два раза старше или моложе друг друга. На конкурс приглашают руководителей с управленческим опытом от двух лет.

- На моем потоке были и активные ребята по 25 лет с опытом в 2 - 3 года, и очень энергичные за 50. Не нужно стесняться возраста! Если человек внутренне мотивирован, если хочет чего-то добиться, возраст не имеет никакого значения, - рассказывает Алексей Лысов.

Также, по его словам, конкурс призван разрушить стереотип, сложившийся у жителей при Украине, что должности можно получить благодаря связям.

МЫ В НИХ НУЖДАЕМСЯ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОНИ В НАС

Первый зампредседателя совета министров по соцвопросам уверен, что пятый поток «Лидеров России» принесет Запорожской области много новых кадров.

- По итогам финала будем рассматривать людей. Мы в них нуждаемся не меньше, чем они в нас. Управленцы сейчас нужны везде - в различных отраслях. И в бизнесе, и в некоммерческой сфере. Что касается госслужбы, могу сказать по своей сфере, социальной, кадры точно нужны. Везде и на разных уровнях нужны грамотные и мотивированные управленцы - начиная от заместителей министров и до руководителей отделов, - делится первый зампред.

Руководитель надеется, что в пятом конкурсе поучаствуют как можно больше управленцев из Запорожской области.

- Очень хочется, чтобы у нас сформировалось сообщество грамотных руководителей, потому что «Лидеры России» - это не только карьера, саморазвитие, но еще и дружба. Лично у меня после конкурса поменялся круг друзей, и сейчас самые близкие - именно участники этого конкурса, - отметил Алексей Владимирович и поделился секретами своей победы в первом потоке: - Нужно верить в себя, в свои силы, никоим образом не стесняться, а проявлять себя. И традиционный мой совет для тех, кто доходит до очного испытания: надо хорошо выспаться перед ним и выступать со свежей головой.